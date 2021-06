La qualificazione

L’atleta del Cus Palermo e delle Fiamme Oro si qualifica per le olimpiadi nei 3000 siepi

Il tempo di 8’17″65 gli vale anche il titolo italiano della specialità, il terzo del suo palmares

A Tokyo raggiunge il gemello Osama, già qualificato per la rassegna a cinque cerchi

Campione d’Italia e qualificazione olimpica raggiunta. Tutto in un colpo solo. Ala Zoghlami, tunisino di origine e valdericino di adozione, ha vinto a Rovereto il titolo nazionale nei 3000 siepi e, soprattutto, si è qualificato per i giochi olimpici di Tokyo che scatteranno tra meno di un mese.

Pass raggiunto nella gara per il tricolore

Il risultato importantissimo per Ala Zoghlami, classe ’94, che gode del doppio tesseramento al Cus Palermo ed alle Fiamme Oro Padova raggiunto nella gara che gli è valsa anche il titolo di campione d’Italia sulla distanza per il secondo anno consecutivo dopo il successo del 2020. Un doppio regalo di compleanno per lui, nato il 19 giugno del 1994.

Il minimo richiesto per staccare il pass olimpico era di 8’22”,00. Allo Stadio Quercia, l’azzurro di Valderice ha fatto fermare il crono ad 8’17”65. Questi i passaggi ai 1000 metri: 2’46” ed ai 2000: 5’35”5.

Zoghlami ha battuto la concorrenza di Yohanes Chiappinelli (Carabinieri), secondo con 8’25”32 e di Giuseppe Gerratana (Aeronautica Militare), 8’50”59.

Buono il quinto posto assoluto di Carmelo Cannizzaro (Running Modica) in 9’02”63. Per Ala Zoghlami, allenato da Gaspare Polizzi, si tratta del terzo titolo tricolore nella specialità dopo quelli ottenuti nel 2020 e nel 2017.

A Tokyo col gemello Osama

Ala Zoghlami raggiunge il fratello gemello ai giochi Olimpici di Tokyo. Osama Zoghlami (Aeronautica Militare e Cus Palermo), anche lui allenato da Gaspare Polizzi, aveva ottenuto la qualificazione nella stessa disciplina già da tempo e al recente Golden Gala Pietro Mennea che si è disputato a Firenze ha migliorato di molto il suo record personale abbassandolo di ben 6 secondi da 8’20”29 ad 8’14”29”. Risultato che nella importante kermesse internazionale gli è valso il sesto posto.