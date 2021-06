A piazza del Carmine

L’Istituto Autonomo Case Popolari ha consegnato al Comune la prima struttura coperta realizzata a piazza del Carmine, all’interno dello storico mercato di Ballarò. Questa accoglierà le attività del mercato storico, eliminando le attuali bancarelle che impediscono la completa visualizzazione dei fronti della piazza.

Alla cerimonia ufficiale erano presenti, il commissario straordinario dell’Iacp Fabrizio Pandolfo per l’amministrazione comunale, il sindaco, Leoluca Orlando, il vicesindaco, Fabio Giambrone, l’assessora alla Cittadinanza solidale, Cinzia Mantegna e l’assessora alle Attività economiche, Cettina Martorana.

Presenti anche il presidente della Prima Circoscrizione, Massimo Castiglia e le associazioni del quartiere che fortemente hanno voluto la realizzazione di questa opera a supporto degli storici venditori del mercato.

“Il futuro di Ballarò dipende dal recupero di spazi coperti”

“Il futuro di Ballarò – dichiara il sindaco – dipende dal recupero di spazi coperti demoliti in passato ed oggi recuperati a nuova funzionalità e nuova attrattività. In questo percorso ritengo doveroso ricordare ed apprezzare la collaborazione con l’Iacp e con gli storici operatori economici”.

“Accolto con entusiasmo l’iniziativa”

L’assessora Martorana sottolinea che “si tratta di un progetto molto importante per la città e, in particolare, per il mercato di Ballarò. I mercatari storici hanno accolto con molto entusiasmo l’iniziativa e, soprattutto, con grande orgoglio”.

Il progetto

Il progetto, riproponendo la tipologia dei mercati coperti storici, è stato rivisitato in chiave contemporanea tramite elementi in ferro, legno e lamiera, dando dignità all’area centrale del mercato, che potrà essere anche utilizzata per eventi di natura culturale e ricreativa quando le attività del mercato sono chiuse, costituendo altresì luogo aggregativo per l’intero quartiere, oltre che uno spazio di promozione per il mercato stesso attraverso dei piccoli info-point. Il progetto prevede infine la ripavimentazione della piazza con il recupero di tutte le basole storiche.

La giunta municipale ha approvato una delibera (la 152 dell’8 giugno 2021) finalizzata alla regolarizzazione del mercato di piazza del Carmine, contestualmente allo schema di regolamento per la concessione degli stand che verranno individuati a seguito della riqualificazione dell’area con la realizzazione di due strutture coperte.