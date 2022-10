ricorre il 29 ottobre

Si svolgerà il 29 ottobre, cioè domani, la giornata mondiale dell’ictus, una diagnosi in emergenza medica che richiede cure tempestive e adeguate per evitare le temute conseguenze dell’insorgenza cardiovascolare avversa e di cui sono noti i fattori di rischio.

I fattori di rischio

Tra questi, a parte quelli genetici e legati all’età, i principali restano l’ipertensione arteriosa, l’aterosclerosi, il fumo di sigaretta e l’eccessivo consumo di alcol (comportamenti a rischio, peraltro, per numerose altre patologie).

Screening all’ospedale Villa Sofia di Palermo

Anche a Palermo, presso l’Unità operativa complessa di Neurologia e Stroke del Presidio ospedaliero “Ospedali Riuniti Villa – Sofia”, diretta dal dottor Daniele Lo Coco, sarà possibile fruire di una iniziativa di screening dalla doppia valenza, quella di sensibilizzare i pazienti alla prevenzione di tale importante evento cerebrovascolare e, al contempo, al riconoscimento precoce dei sintomi (l’ictus è infatti una patologia definita “tempo-dipendente” in cui l’intervento precoce è fondamentale).

Come partecipare allo screening

I pazienti che vorranno aderire a tale giornata di prevenzione potranno accedere a visite gratuite che si svolgeranno tra le 11 e le 18 di sabato 29 presso il padiglione geriatrico, al terzo piano (UOC di Neurologia). Occorre una prenotazione tramite email all’indirizzo neurologia@villasofia.it.

Secondo quando precisa l’Azienda ospedaliera, le prenotazioni saranno accettate fino a capienza massima di circa 40 persone per la giornata.

Cosa comprende l’attività di screening

L’attività di screening comprende un colloquio anamnestico preliminare per valutare gli eventuali fattori di rischio vascolare modificabili; seguirà la misurazione dei valori di pressione arteriosa e di glicemia (il diabete mellito, insieme al sovrappeso e obesità sono altri fattori di rischio) con apposito stick, nonché una valutazione dell’altezza e del peso corporeo al fine di determinare l’indice di massa corporea. In alcuni casi selezionati potrà essere eseguita altresì una valutazione neurosonologica di screening dei vasi epiaortici (tecnica non invasiva in ecocolordoppler, ndr), utile ad apprezzare il funzionamento emodinamico a livello cerebrale.

Per l’accesso alla struttura ospedaliera è richiesto di indossare mascherina nel rispetto delle norme di contenimento del nuovo coronavirus (nelle strutture sanitarie l’obbligo è stato infatti esteso a tutto ottobre 2022).

Nell’ambito di tale giornata, la gestione amministrativa delle prenotazioni, nonché lo svolgimento dei colloqui e delle valutazioni strumentali è affidata agli operatori della UOC di Neurologia e Stroke Unit.

Ictus seconda causa di morte in Italia dopo cardiopatia ischemica

Un importante avvenimento “salvavita”, atteso che tale importante patologia acuta è in Italia la seconda causa di morte dopo la cardiopatia ischemica.