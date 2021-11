L’allarme lanciato dai consiglieri Gelarda e Pitarresi

“Questa è una di quelle vicende che rischia di restare sanguinante e aperta per mesi e forse anni. I disagi che stanno vivendo i belmontesi, studenti, lavoratori e in generale tutti, per la chiusura di questo tratto di strada sono enormi”. A dirlo sono il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile, Igor Gelarda, insieme alla consigliera di Circoscrizione Maria Pitarresi, che non nascondono la loro preoccupazione rispetto alla frana accaduta ieri nel paesino montano del palermitano. Con la viabilità principali interrotta residenti e non stanno vivendo dei momenti terribili, quasi del tutto isolato se si pensa che le strade alternative a quella in cui è avvenuta la frana, vale a dire la provinciale 38, sono più lunghe e tortuose.

“Scelta scriteriata”

“Purtroppo la scriteriata ‘chiusura’ delle Province – aggiungono Gelarda e Pitarresi – rende la viabilità extraurbana estremamente più complessa. Faremo tutta la pressione possibile come gruppo Lega, sia all’interno della città metropolitana che della Regione, con l’assessorato Territorio e ambiente, affinché questo problema venga immediatamente affrontato e risolto”.

Cosa è accaduto

Ieri la montagna è franata sopra la galleria paramassi che era stata realizzata sulla strada provinciale 38 che da Palermo porta a Belmonte Mezzagno. La strada è stata chiusa al traffico rendendo complicato il collegamento con i comuni della provincia di Palermo attorno a Belmonte Mezzagno. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma la situazione non è semplice. Il peso dei massi sopra la barriera potrebbe creare non pochi problemi ai piloni che reggono la galleria.

Il sindaco di Belmonte preoccupato

Ha già esternato non poche preoccupazioni per quanto accaduto il sindaco di Belmonte Salvatore Pizzo: “La situazione per il territorio dopo la frana sulla galleria paramassi è davvero grave – aveva già detto ieri -. Se va bene restiamo isolati per alcuni mesi. E’ indispensabile un intervento della protezione civile e dell’assessorato al Territorio. La strada provinciale interrotta è la sola che consente il transito dei pullman che collegano Belmonte Mezzagno a Palermo. La strada deve essere aperta quanto prima”.