La nota dei sindacati

Sciopero dei dei dipendenti di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. I lavoratori si fermeranno domani dalle 11 alle 13, in Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 7275, a Palermo.

Sciopereranno per altre due ore, dopo le due del 25 settembre e le quattro del 19 ottobre scorso, a difesa della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo, fermo al 2009.

I sindacati Rsu-Fiom Cgil sottolineano come “i precedenti scioperi (25 settembre e 19 ottobre) sono rimasti inascoltati; il sondaggio lanciato dall’azienda a febbraio del 2018, al quale sono stati chiamati ad esprimersi i lavoratori, ha evidenziato un forte malcontento sulla questione del salario (dati consultabili sul sii.eng.it/clima)”.

I sindacati evidenziano anche che “i bilanci sul sito eng.it ci dicono che, dal 2009 (data del primo Contratto integrativo Engineering, che istituì il PDR – Premio di Risultato) al 2018, il Gruppo Engineering ha proseguito la sua, ormai consolidata, crescita; i dipendenti sono passati da c.a 7000 a 10.500. I ricavi netti sono passati da c.a 700 a 1000 milioni di euro il valore dell’EBITDA è passato da c.a 80 a 123 milioni”-

Per queste ragioni, i dipendenti continuano a sostenere “la legittimità delle loro richieste e chiedono ai vertici aziendali l’apertura di un tavolo per la trattativa”.