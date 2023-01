Ficarra e Picone hanno scelto da diverso tempo Tony Sperandeo come attore versatile e capace di interpretare diversi ruoli, comici o drammatici. Il noto attore palermitano passato con forza di recente agli onori della cronaca per una disavventura “aerea” vissuta sul volo da Milano a Palermo in occasione delle feste natalizie, ha parlato a lungo del suo rapporto con Salvo Ficarra e Valentino Picone, con Massimo Minutella nel corso di una recente intervista andata in onda sugli schermi del canale 14 del digitale terrestre, e sono emersi particolari che non erano noti al grande pubblico.

Tony Sperandeo e Valentino Picone a Casa Minutella

Nel corso dell’intervista con Massimo Minutella, collegato telefonicamente Valentino Picone, il noto conduttore palermitano ha ripescato dalla memoria di Tony Sperandeo, l’aneddoto riguardate una delle scene più divertenti del film “il 7 e l’8″ nel quale l’attore palermitano interpretava il ruolo dell’infermiere colpevole di avere scambiato i numeri dei due protagonisti alla nascita. L’aneddoto, confermato da Valentino Picone in diretta, consiste nel fatto che la famosa battuta ” tutto a posto… tutto a posto a m…a” non era prevista nel copione ma è frutto di spontanea ed imprevista improvvisazione dettata dai due registi ed autori siciliani recentemente protagonisti de “La stranezza” di Roberto Andò.

“Ficarra e Picone sono due perfezionisti – ha dichiarato Tony Sperandeo – rigirano ogni scena all’infinito se non risponde alle loro aspettative. Quando abbiamo girato la scena del 7 e l’8 l’abbiamo fatta 5 o più volte. Ogni ciack dalla regia dicevano “ottima, facciamone un’altra”. E alla quinta o sesta volta mi è venuto spontaneo, ero stanco, esclamare “tutto a posto a m…a.” Sul set tutti si misero a ridere e quella scena così come l’avete vista è rimasta nel film uscito nelle sale.

Prossima uscita della seconda stagione di Incastrati

Il sodalizio artistico tra Ficarra e Picone e Tony Sperandeo tornerà sugli schermi nuovamente nelle prossime settimane. E’ prevista probabilmente per fine gennaio l’uscita della nuova stagione di incastrati dove Tony Sperandeo interpreta il ruolo di un mafioso che balbetta quando deve dire delle bugie. ” Erano anni che Ficarra e Picone avevano pensato per me questo ruolo, poi è arrivato il progetto “incastrati” e quel ruolo ha preso vita come lo avete visto su Netflix.”

