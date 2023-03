“Dai deputati regionali dei M5S ci saremmo aspettati risposte dettagliate alle dettagliate spiegazioni fornite dall’assessore Elvira Amata su ‘SeeSicily’. Purtroppo prendiamo atto che continuano ad avere come unico obiettivo quello di alzare ulteriormente il livello dello scontro politico, con una polemica pretestuosa e per giunta basata su una scarsa conoscenza della materia.

Ribadiamo, quindi, che proprio per questo sarebbe opportuno che Luigi Sunseri si dimettesse dalla carica di presidente della Commissione sulle attività dell’Unione Europea.

All’assessore Elvira Amata- che in continuità del precedente governo regionale sta ben operando – rinnoviamo il nostro pieno sostegno”. Lo affermano i deputati regionali di Fratelli d’Italia commentando i contenuti della conferenza stampa di oggi del M5S sul tema “SeeSicily”.

Amata, Seesicily e le le presenze aumentate del 120%

Una risposta era già arrivata ieri dall’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata. “Le misure adottate dalla Regione per promuovere il brand Sicilia e favorire la ripresa delle attività turistiche e l’occupazione duramente colpite dalla pandemia hanno raggiunto il loro scopo, a giudicare dai dati forniti dall’Osservatorio turistico regionale che vedono un costante aumento del numero di presenze registrate nell’Isola, il 120% in più in soli due anni”, ha detto l’assessore, fornendo alcune precisazioni in relazione a polemiche sorte sull’impiego dei fondi destinati al piano di promozione SeeSicily, adottato a partire dal 2020, attraverso una specifica previsione all’interno della legge di Stabilità, con la quale è stata autorizzata una dotazione finanziaria di 75 milioni di euro, per l’acquisto anticipato di servizi turistici da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator, da veicolare a fini promozionali tramite card e voucher, nei mesi successivi alla cessazione dell’emergenza sanitaria pandemica.

“Non è superfluo evidenziare – sottolinea l’assessore Amata – che tutta la compagine parlamentare ha concordato sull’opportunità di adottare l’iniziativa volta a fornire alle aziende immediata liquidità finanziaria, mettendo a disposizione del potenziale turista una serie di servizi utili a incentivare la domanda e la conseguente offerta. Il quadro in cui è maturato l’intervento di sostegno traccia una positiva evoluzione dei dati relativi alle presenze nell’arco temporale che va dal 2020 al 2023”.

A fronte di un numero di presenze turistiche pari a 6.622.498 nel 2020 – afferma una nota della Regione – già nel 2021 si sono registrate 9.689.173 presenze, con un incremento di quasi il 50%, che ha attestato la validità delle azioni poste in essere dall’assessorato. In aggiunta, il dato relativo alle presenze del 2022 conferma il positivo trend di crescita, anche in virtù delle ulteriori azioni definite, con un significativo incremento pari a 14,7 milioni di presenze (51% in più rispetto all’anno precedente).

Like this: Like Loading...