la buona pratica al Volta di Palermo

E’ tutta una rincorsa, in questi giorni, al lavoro agile ed allo smart working in tutte le aziende e strutture, sia pubbliche che private in Italia.

Il nostro paese si è fatto ritrovare piuttosto impreparato in tante aree e comparti ma ci sono ambiti di lavoro a distanza e l’applicazione delle Tecnologie dell’informazione e comunicazione stanno consentendo e consentiranno di colmare il gap con altre parti del paese e di proiettare l’Italia del futuro verso una modalità di azione più produttiva e competitiva.

Ed è il caso di talune scuole anche siciliane, di cui abbiamo parlato anche qualche giorno fa per raccontare, tra alti e bassi, le modalità con le quali hanno approcciato il primo decreto Conte sulla questione Convid 19 che ha disposto la chiusura delle scuole e la promozione di attività formative a distanza.

Nelle scuole infatti c’è anche il problema delle riunioni, dei collegi dei docenti e delle modalità di lavoro collaborativo in rete che talvolta comportano anche, ed anche in questo momento storico, le reazioni dei sindacati sempre pronti a tutelare i diritti dei lavoratori dinanzi a tutto.

All’istituto Volta di Palermo, diretto da Margherita Santangelo, si sono organizzati cosi: al fine di consentire la corretta partecipazione di tutto il Personale Docente alla seduta di Collegio dei Docenti convocato in modalità “webinar”, il dirigente scolastico ha inviato a tutto il personale una guida operativa predisposta dall’Animatore Digitale Prof. Gianni Messina in collaborazione con il Team per l’innovazione digitale.

E’ possibile partecipare ai collegi quindi utilizzando meet, uno degli strumenti per video chiamate già diffuse in ambito mondiale e rilasciate da Google. Basta collegarsi a https://meet.google.com/, inserire il codice che ciascun collaboratore della scuola ha ricevuto via mail. Il sistema messo a unto dal’Istituto Volta ( meet ) è già attivo dal giorno 12 marzo e consente a tutti di effettuare le prove di collegamento. Collegandosi dopo avere fatto l’accesso su forapps, un ulteriore strumento messo a disposizione per gestire le autenticazioni da dispositivi mobile, non è necessaria l’autorizzazione all’accesso per i collaboratori, chi si collega invece senza aver fatto l’accesso su forapps deve attendere che il moderatore vi abiliti.

Ai docenti e collaboratori è consentito anche di contattare il team dell’innovazione digitale all’indirizzo dedicato all’help

La preside, Margherita Santangelo, ha inviato ieri a tutti dipendenti una circolare con le istruzioni per l’uso della piattaforma ( guida operativa) e la richiesta di collegarsi in anticipo di una ora per verificare la funzionalità della connessione.

Insomma, una buona pratica adottata in momento di emergenza. Un punto di non ritorno comunque, perché la scuola che verrà fuori da questo periodo “bellico” non sarà più la stessa. E c’è chi già, per fortuna, pare essere pronto Epr il futuro che verrà.