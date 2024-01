Istituito presso l’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente il gruppo interdipartimentale per la valorizzazione, comunicazione e interpretazione del patrimonio naturale e dell’educazione ambientale.

Sarà il commissario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone designato quale coordinatore del gruppo delegato a rappresentare i quattro Enti Parco regionali siciliani (Madonie, Alcantara, Etna e Nebrodi).

L’obiettivo è la definizione di strategie comuni di promozione e comunicazione degli Enti parco quali contenitori di Natura

d’eccellenza, strategia rivolta sia ai futuri visitatori che agli stessi siciliani, invitati a conoscere in modo sempre più approfondito il proprio territorio.

Le parole di Caltagirone

Il Commissario Caltagirone afferma: “È questo per me, un grande impegno di responsabilità che svolgerò con la massima attenzione e dedizione. Rappresentare i quattro parchi naturali siciliani, da un lato mi onora ma dall’altro mi fa capire la cifra del lavoro svolto in questo anno dall’Ente Parco delle Madonie che ho il privilegio di amministrare. Colgo l’occasione per ringraziare l’Assessore regionale al Territorio ed Ambiente Elena Pagana per la costante, efficace e produttiva presenza al

fianco dei Parchi Naturali siciliani. Uno stimolo in più per noi. Infine ringrazio i miei colleghi degli altri Enti parco (Alcantara, Etna e Nebrodi) che hanno riposto in me la loro fiducia. Mi metterò subito al lavoro e spero di non deluderli.”

L’incontro per la realtà aumentata

Tra presente, passato e futuro grazie anche alla Realtà Aumentata. Un proficuo incontro per il commissario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone, che si è recato in visita istituzionale presso il Comune di Sclafani Bagni, uno dei quindici gioielli che compongono il mosaico del Parco.

Ad accoglierlo il sindaco Giuseppe Sollazzo, in occasione della consegna dei visori di Realtà Aumentata e delle targhe identificative del sentiero geologico urbano realizzati – per questo ed altri Comuni del Parco – dall’Associazione Haliotis guidata dai geologi Alessandro e Fabio Torre, partner tecnico Nino Gaudesi, Manager della Società Delisa s.r.l.

Un incontro dal clima estremamente costruttivo, nel corso del quale sono state tracciate le future linee guida della sinergia tra Comune ed Ente Parco.

Like this: Like Loading...