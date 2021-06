Svolti i funerali dei due giovani, proclamato lutto cittadino

Commozione, cordoglio, disperazione. Misilmeri si è stretta per l’ultima volta a Virginia Calvaruso e Carmelo Granata, i due giovani di 29 e 37 anni, che hanno trovato la morta in un tragico incidente sulle rampe tra via Ernesto Basile e viale Regione Siciliana a Palermo.

Nel pomeriggio, presso la chiesa madre del paese vicino al capoluogo siciliano, si sono svolti i funerali dei due giovani che avrebbero dovuto sposarsi a breve. Tantissimi i messaggi di cordoglio per una morte assurda e violenta provocata una una lunga serie di fatalità. Quei pochi secondi che a volte possono essere fatali.

Proclamato lutto cittadino

Così l’amministrazione comunale di Misilmeri ha proclamato il lutto cittadino per la giornata del 5 giugno, esprimendo il proprio cordoglio. “Viene proclamato, per la giornata, lutto cittadino, con il quale l’amministrazione, manifesta il proprio dolore e quello dell’intera comunità per il tragico evento che ha coinvolto Virginia, figlia della nostra comunità misilmerese e Carmelo, dipendente del nostro servizio rifiuti, due ragazzi con tante aspettative che progettavano il loro futuro insieme, spezzato tragicamente. Ci uniamo al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata”.

I messaggi sui social

Dolorosa tragedia Due giovani Carmelo e Virginia strappati all’affetto dei loro cari – scrive su Facebook l’ex sindaco Rosalia Stadarelli – Un secondo un solo secondo è tutto cambia. Grazie tante Carmelo per essere stato un grande lavoratore al servizio della comunità di Misilmeri e a te Virginia ti auguro di sorridere sempre accompagnata dagli angeli. Buon viaggio beddi miei, insieme per sempre. A noi rimane solo di accompagnare i vostri cari con la preghiera”.

Migliaia di persone percorrono quelle rampe e ancora in tanti non riescono a spiegarsi come sia stato possibile una morte così atroce. I corpi dei due giovani sbalzati dallo scooter finito distante e le vittime finite contro un palo.

Sarà materia delle analisi degli agenti della polizia della sezione infortunistica e dei periti delle assicurazioni. Dopo la zona rossa e le limitazioni in queste ultime settimane si assiste ad una lunga scia di incidenti. Spesso molto gravi.

Nel caso di quest’ultimo incidente come è da prassi l’autista della Bmw è stato indagato per omicidio stradale. E’ risultato negativo all’alcool test e la patente non gli è stata ritirata.