La tragedia di via Regione Siciliana a Palermo e il dolore

Carmelo e Virginia strappati all’affetto dei loro cari da un incidente

“Due giovani Carmelo e Virginia strappati all’affetto dei loro cari. Un secondo, un solo secondo è tutto cambia.

Grazie tante Carmelo per essere stato un grande lavoratore al servizio della comunità di Misilmeri e a te Virginia ti auguro di sorridere sempre accompagnata dagli angeli. Buon viaggio beddi miei, insieme per sempre. A noi rimane solo di accompagnare i vostri cari con la preghiera”. Sono le dolorose parole dell’ex sindaco di Misilmeri sulla tragedia di viale Regione Siciliana che si portata Virginia Calvaruso, 29 anni, e Carmelo Granata, 37 anni.

Una comunità avvolta dal dolore

Una comunità ancora addolorata per la morte dei due fidanzati che si sarebbero dovuti sposare tra qualche mese. I due avevano anche già una casa in ristrutturazione. Il loro sogni però sono stati interrotti in pochi secondi a causa di un grave incidente tra lo scooter su cui erano a bordo e un’automobile. L’impatto ieri mattina alle 12.30 circa sulla rampa di che da viale Regione Siciliana porta in via Ernesto Basile, in direzione Altofonte.

Non sarà effettuata l’autopsia e i corpi sono stati riconsegnati alle famiglie. L’autista della Bmw, comprensibilmente sotto choc, è stato ascoltato dai caschi bianchi, e la sua versione è stata annotata come quella di alcuni testimoni oculari. Sembra però che non ci siano immagini di videocamere. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due giovani.

Il cordoglio dell’amministrazione di Misilmeri

Una terribile tragedia si è abbattuta sulla nostra comunità. Stamattina in un tragico incidente stradale presso lo svincolo di via Ernesto Basile a Palermo, sono venuti a mancare la misilmerese Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37, dipendente del nostro servizio rifiuti. La nostra amministrazione sconvolta da questa notizia, si stringe al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata.