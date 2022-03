A rischio la stagione estiva

Il Teatro massimo di Palermo sta attraversando una profonda crisi economica e sono sempre più insistenti le voci di tagli e “sacrifici” a discapito dei lavoratori. La gestione deve far tornare i conti visto un buco nel bilancio che si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro di contributo mai versati dal Comune lo scorso anno e in bilico per quello in corso. E per chi è precario il futuro adesso è ancora più incerto. Per salvare la stagione del Teatro Massimo, infatti, serve salvare i quasi 300 posti di lavoro: 200 dell’area artistica, un centinaio di tecnici e una trentina di amministrativi. Tutti dipendenti essenziali per garantire la stagione del teatro dell’opera diventato nel mondo il simbolo di Palermo. Lo sa bene il sovrintendente Marco Betta che in questi giorni, riunione dopo riunione, conti alla mano, sta cercando di blindare la stagione rimodulando tutto quello che si può.

Tanti lavoratori a rischio

In tanti, tra cui molti ballerini precari, rischiano di perdere il lavoro all’interno del Teatro Massimo. Alcuni direttori d’orchestra sono stati invitati anche a ridurre il proprio cachet. Un buco di bilancio che provoca anche cambi di programma visto che si scelgono opere più economiche. Ora, come si legge su La repubblica, non è scontato che tutti i lavoratori arrivino alla stagione estiva del Massimo.

A rischio la stagione estiva

Tanti i precari presenti nel corpo di ballo dove si contano 15 danzatori a tempo indeterminato per 12 mesi l’anno, 7 part-time per 9 mesi e altri 18 tutti precari a tempo determinato, la maggior parte con contratti di soli due mesi. In tanti l’hanno spuntata recentemente portando il loro caso in tribunale. La nuova pianta organica è stata trasmessa al ministero lo scorso giugno e si attesta, per il triennio fino al 2023, su 380 unità. Ma l’ok dal ministero non è mai arrivato e così le 105 stabilizzazioni sono rimaste congelate. Così tra giugno e ottobre tanti lavoratori del teatro lirico vedranno i loro contratti scadere.

Teatro Massimo lancia allarme

“Dopo due anni di pandemia e di rimodulazione in sicurezza di tutte le attività, la Fondazione Teatro Massimo si trova a fare i conti con una nuova situazione di emergenza. La mancata erogazione del contributo comunale del 2021 e l’incertezza su quello del 2022 mettono a rischio la vita del Teatro, i lavoratori e la programmazione”. È quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Fondazione. Il sovrintendente Marco Betta ha presentato al consiglio di Indirizzo e successivamente alle Organizzazioni Sindacali le prime misure di contenimento dei costi.

Spese ridotte, avviate rimodulazioni della programmazione

Sono state già avviate rimodulazioni della programmazione nell’ambito di una necessaria riduzione delle spese complessive della Fondazione. Nonostante tutto, grazie alla solidità economica della Fondazione e all’equilibrio di bilancio per otto anni consecutivi, si potrà chiudere in pareggio il 2021. “Confido nella collaborazione dei lavoratori del Teatro ma anche in quella degli amministratori di questa città e del Paese – dichiara il sovrintendente Marco Betta – il Teatro Massimo è un grande patrimonio della comunità, custodisce una parte fondamentale dell’identità culturale e artistica del nostro paese che va difesa da tutti, ancor di più in un momento come questo”.