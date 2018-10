coinvolgerà anche i giovani laureati

“Avviato un progetto sull’innovazione organizzativa della macchina amministrativa, in collaborazione con l’Università di Palermo”.

Lo annuncia il sindaco di Partinico Maurizio De Luca

“Si tratta di uno studio sperimentale sul benessere organizzativo e la formazione del personale che intende valorizzare lo strumento dello stage curriculare per coinvolgere i giovani laureati e le migliori professionalità dell’ente in un processo virtuoso. Stiamo lavorando in sinergia con l’assessore al Personale Patrizio Lodato, l’obiettivo è mettere in campo strumenti ed idee nuove per raccogliere le sfide del futuro. Tutto a costo zero per il comune – continua il sindaco di Partinico”.

Lo studio sarà coordinato dalla responsabile delle risorse umane del Comune di Partinico Maria Pia Motisi, in collaborazione con i dottori Giuseppe Moavero e Pietro Giuseppe Bernabei.

“E’ già partita la prima fase che prevede la diffusione di un questionario in forma anonima a tutti i lavoratori del comune che dovranno esprimere la loro valutazione su temi come la sicurezza nei luoghi di lavoro, la meritocrazia, il raggiungimento degli obiettivi, le discriminazioni, il carico di lavoro, le priorità urgenti per migliorare il funzionamento della macchina amministrativa e tanto altro. Parallelamente verranno condotti percorsi formativi interni rivolti a tutto il personale, sia nella fase di avviamento del questionario che nella fase successiva all’analisi dei dati raccolti. Questo progetto rientra in percorso più ampio che ci vede impegnati nella riorganizzazione della macchina amministrativa – conclude il sindaco Maurizio De Luca.

Abbiamo registrato una partecipazione massiccia da parte dei dipendenti che stanno dimostrando grande interesse nei confronti di questi strumenti innovativi di analisi, autovalutazione e valutazione collettiva”.

(Nella foto da sinistra il sindaco di Partinico Maurizio De Luca, i dottori Giuseppe Moavero e Pietro Giuseppe Bernabei e la responsabile delle risorse umane del comune Maria Pia Motisi).