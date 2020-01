La famiglia della Lega nella provincia iblea conosce un nuovo ingresso; il consigliere comunale di Ragusa Maria Malfa aderisce al partito di Matteo Salvini.

“Un altro tassello importante si aggiunge alla crescita della lega in provincia di Ragusa, dichiarano gli onorevoli Nino Minardo e Orazio Ragusa e non è casuale la scelta di partire con la costituzione dei gruppi consiliari della Lega dal capoluogo. Siamo soddisfatti per la crescita inarrestabile del partito di Matteo Salvini anche in provincia di Ragusa basata su progetti concreti e sulla riqualificazione dei territori”, concludono Minardo e Ragusa

“Da diverso tempo dialogo con Massimo Iannucci, esponente della Lega in città – dichiara Maria Malfa -. Da tempo osservo con parecchio interesse i progetti di Matteo Salvini condividendone ideali e valori. Oggi ho incontrato l’on. Nino Minardo Orazio Ragusa insieme a Massimo Iannucci, e ho avuto modo di confrontarmi con loro soprattutto sui numerosi problemi che riguardano la mia città La Lega oggi rappresenta la soluzione per un miglioramento del nostro territorio sia da un punto di vista economico sia dei servizi. Un progetto ambizioso che sposo volentieri e che porterò avanti con l’impegno che mi ha sempre contraddistinta”.

Soddisfatto anche Massimo Iannucci: “E’ importante, dichiara, continuare questo percorso con Maria Malfa per la quale nutro forte stima personale, donna attiva, sempre presente sul territorio e vicina ai cittadini”.

Soddisfazione espressa anche il commissario provincia della Lega, Fabio Cantarella. “Oltre alla quantità c’è sempre più qualità nei nostri gruppi, frutto del lavoro sinergico e continuo con i vertici del partito”, conclude Cantarella.