Settore edile al collasso

Il settore dell’edilizia è fermo a Palermo, con lo stop di tutti i grandi appalti deciso per il coronavirus con 3 mila operai edili in cassa integrazione. Ora i sindacati pensano al futuro e chiedono investimenti mirati anche nel campo dell’edilizia green e della rigenerazione urbana. Il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo suona l’allarme per il settore edile palermitano sottolineando che quasi il 90 per cento dei cantieri è fermo. “Ad oggi sono pervenute più di 500 richieste da parte di aziende per un totale di 2.500 operai e circa 500 impiegati. Siamo nell’ordine di 3 mila lavoratori edili interessati alla cassa integrazione”, aggiunge Ceraulo.

Per l’anello ferroviario, si sarebbe dovuta riaprire al traffico una parte della via Emerico Amari, con cambiamenti di sensi unici nelle vie circostanti, ma il cronoprogramma è stato rivisto. Fermi anche il raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono e il tratto stradale Bolognetta-Lercara sulla Palermo-Agrigento, così come stop non solo per il Passante ferroviario, con la sospensione delle attività in corso della Sis e anche delle ditte affidatarie, che stavano portando avanti i lavori di completamento. Da ieri sono in cassa integrazione i lavoratori edili del viadotto Himera, sulla Palermo-Catania. Forni spenti nello stabilimento cementizio di Isola delle Femmina; e chiusa l’attività di cave in tutti i settori estrattivi, in particolare laterizi, funzionali ai cantieri al momento improduttivi.

E l’altra impennata di richieste è in arrivo per la cassa integrazione in deroga. “Tutto il sistema delle costruzioni e dell’edilizia palermitana è già in affanno perché oltre a questo stop erano già tante le opere che non partivano e i cantieri strategici in difficoltà economica in un settore che ha bisogno di un rilancio con l’apertura di nuovi cantieri, cosa che purtroppo verrà meno per il coronavirus – continua Piero Ceraulo – La Fillea Cgil rivolge un appello a tutte le istituzioni comunali e regionali affinché, una volta risolta l’epidemia, si intervenga per fare ripartire i cantieri. Se dopo aprile non saremo in grado di sostenere il rilancio reale del settore, il sistema costruzioni rischia il default. Per Palermo la ricetta è ripartire dal greenbuilding, dalla bio edilizia, dalla rigenerazione urbana, per riqualificare e riconvertire i centri abitati con una modalità di interventi che da tempo chiediamo e avviare il rilancio del settore attraverso risorse fresche e la spesa di quelle già stanziate per l’avvio di alcune opere strategiche”.