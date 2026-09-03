Per quattro giorni Monaco di Baviera è stata la capitale mondiale della cardiologia. Dal 28 al 31 agosto, 33.800 medici, ricercatori e professionisti hanno partecipato all’ESC Congress 2026, uno dei principali appuntamenti scientifici internazionali dedicati alle malattie cardiovascolari. Un congresso che quest’anno ha messo al centro non soltanto nuovi farmaci e sperimentazioni cliniche, ma anche intelligenza artificiale, diagnostica avanzata, monitoraggio digitale e medicina personalizzata. Tra i contributi scientifici presentati a Monaco figura anche quello del cardiologo palermitano Giovanni Fazio, di Polimedic, gruppo di poliambulatori presente in Sicilia.

Monaco capitale mondiale della cardiologia

Per i giorni del congresso l’evento ha coinvolto anche la città. I partecipanti hanno potuto utilizzare gratuitamente la rete del trasporto pubblico mostrando il badge dell’ESC e i richiami alla manifestazione hanno accompagnato l’arrivo dei delegati già dall’aeroporto e nelle principali aree di Monaco. Ma il cuore dell’appuntamento è stato il programma scientifico. L’ESC Congress rappresenta ogni anno uno dei luoghi nei quali vengono presentati e discussi nuovi studi, sperimentazioni cliniche e linee guida destinate a incidere sulla pratica cardiologica. L’edizione 2026 ha dedicato particolare attenzione al rapporto tra medicina e tecnologia, con un focus specifico sull’impiego dell’intelligenza artificiale nella pratica clinica.

Intelligenza artificiale e nuovi strumenti per seguire i pazienti

L’intelligenza artificiale sta entrando progressivamente nella cardiologia attraverso strumenti per l’interpretazione dell’elettrocardiogramma, l’analisi delle immagini diagnostiche, la previsione del rischio e il supporto alle decisioni cliniche. Accanto all’AI crescono anche l’utilizzo dei dispositivi indossabili, il monitoraggio a distanza e i sistemi capaci di raccogliere informazioni sul paziente al di fuori dell’ospedale o dello studio medico. Dati che fino a pochi anni fa potevano essere acquisiti quasi esclusivamente attraverso una visita possono oggi, in alcuni casi, essere raccolti durante la vita quotidiana. Smartphone, smartwatch e dispositivi medicali connessi possono così contribuire a creare un flusso di informazioni più continuo. Non si tratta di sostituire il medico, ma di mettergli a disposizione una quantità crescente di dati da interpretare, con l’obiettivo di riconoscere precocemente alcuni segnali di rischio e costruire percorsi terapeutici sempre più personalizzati.

La ricerca resta il banco di prova

La disponibilità di nuovi strumenti pone però una questione essenziale: verificare scientificamente se una tecnologia, un farmaco o una nuova modalità di trattamento producano realmente benefici per il paziente. Ed è proprio questo uno dei compiti fondamentali della ricerca presentata all’ESC Congress, dove nuovi risultati vengono sottoposti al confronto della comunità scientifica internazionale. L’edizione di Monaco ha ospitato studi clinici, nuove linee guida e sessioni dedicate alle innovazioni che stanno modificando la prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari.

La ricerca di Giovanni Fazio e Polimedic

All’interno del programma scientifico del congresso è stato presentato, il 29 agosto, anche il lavoro “Comparative analysis of monthly weight-regain dynamics after discontinuation of semaglutide vs tirzepatide”, firmato da Giovanni Fazio, cardiologo di Polimedic a Palermo. L’analisi riguarda semaglutide e tirzepatide, farmaci appartenenti a una nuova generazione di terapie utilizzate nel trattamento dell’obesità e delle patologie metaboliche e sempre più rilevanti anche nell’ambito della prevenzione del rischio cardiovascolare. La questione affrontata è molto concreta: che cosa accade al peso corporeo dopo l’interruzione del trattamento? La ricerca confronta l’andamento mensile del recupero di peso dopo la sospensione delle due terapie, elaborando dati provenienti da studi clinici già disponibili, tra cui STEP-1 Extension per semaglutide e SURMOUNT-4 per tirzepatide.

Obesità e rischio cardiovascolare sempre più collegati

Il tema supera la semplice perdita di peso. Obesità, diabete, alterazioni metaboliche e malattie cardiovascolari sono strettamente connessi e rappresentano oggi un unico grande campo di ricerca. Comprendere quello che succede dopo la sospensione di una terapia diventa quindi importante anche per valutare le strategie di trattamento nel lungo periodo e fornire ai pazienti informazioni più precise sull’evoluzione della malattia. La presenza del lavoro di Fazio nel programma dell’ESC porta così anche una realtà sanitaria siciliana nel confronto scientifico internazionale su uno dei settori della medicina che sta conoscendo la trasformazione più rapida.

La cardiologia tra dati, farmaci e rapporto con il medico

Dall’ESC Congress 2026 emerge una cardiologia nella quale convivono nuovi farmaci, intelligenza artificiale, dispositivi connessi e grandi quantità di dati clinici. Tecnologie in grado di seguire il paziente anche lontano dall’ospedale e strumenti di analisi sempre più potenti possono modificare profondamente diagnosi, prevenzione e terapia. Resta però centrale il ruolo del medico, chiamato a trasformare le informazioni disponibili in decisioni cliniche e a mantenere il rapporto con il paziente al centro del percorso di cura. L’edizione 2026 dell’ESC Congress ha mostrato quanto rapidamente questa trasformazione stia procedendo: una parte della cardiologia che fino a pochi anni fa veniva descritta come medicina del futuro è già entrata nella pratica e nella ricerca di oggi.