Il sindaco Barone, "Grande occasione per il nostro territorio"

Per una settimana Ciminna sotto i riflettori del grande cinema. Da lunedì 20 maggio si gireranno alcune scene del film diretto dal regista Aurelio Grimaldi, dal titolo Il depistaggio, sulla strage di via D’Amelio, prodotto dalle società di produzione Movie 4.0 e Arancia cinema.

Un’opera cinematografica a Ciminna 62 anni dopo Il Gattopardo

Ritorna un’opera cinematografica, dopo sessantadue anni dal capolavoro di Luchino Visconti “Il Gattopardo”, (il primo ciak ebbe luogo il 14 maggio 1962) che, in quel periodo, ha impegnato manovalanze e numerose comparse del piccolo centro collinare. E anche questa volta saranno coinvolti alcuni cittadini del luogo.

Il mondo cinematografico sempre più veicolo di traino per la promozione e la valorizzazione del territorio ciminnese. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Filippo Barone che sta preparando per l’estate del 2024 una serie di grandi eventi, proprio nel settore cinematografico, con la quinta edizione del Premio Nazionale “Il Gattopardo”, che ha visto lo scorso anno premiare l’attrice siciliana Donatella Finocchiaro.

Un premio che, invece nel 2023 ha visto protagonista anche la prima edizione del “Ciminna Cortofest” uno dei punti di forza dell’evento culturale. Alcuni cortometraggi sono stati girati proprio nel paese del Gattopardo tra cui, due anni fa, “Manco morto” di Emma Cecala che ha ricevuto numerose onorificenze in alcuni festival cinematografici nazionali.

Il film di Aurelio Grimaldi

C’è tanta attesa in seno alla comunità per le riprese del film del regista Aurelio Grimaldi che, in questi giorni, sta ultimando di girare altre scene a Palermo e a Termini Imerese. I ragazzi delle scuole locali (importante il fine didattico), i giovani ed i meno giovani assisteranno ai vari ciak che si susseguiranno in alcuni luoghi del centro urbano. Saranno protagonisti, nel film, alcuni dei più importanti attori del panorama cinematografico nazionale tra cui Tuccio Musumeci, Nino Frassica, Tony Sperandeo, David Coco, Maurizio Marchetti, Lucia Sardo (due nomination ai Nastri d’Argento) e Francesca Ferro, figlia d’arte, (papà Turi è stato un grande attore siciliano).

Una curiosità: l’attore Tuccio Musumeci, che nel film “Il depistaggio” ricopre il ruolo del procuratore della Repubblica di Caltanissetta Giovanni Tinebria, ritorna a Ciminna dopo 62 anni, quando è stato uno degli attori proprio del film Il Gattopardo.

Il sindaco, “Grande occasione per il nostro territorio”

“Sicuramente una grande occasione per il nostro territorio – dice il sindaco Vito Filippo Barone – allo scopo di promuoverlo e soprattutto proseguire la strada dei grandi eventi cinematografici a Ciminna. Ospiteremo, in questi giorni, la troupe, gli attori nel nostro paese ed i giovani avranno la possibilità di seguire le varie fasi delle riprese. Chiedo ai miei concittadini pazienza in quanto durante la settimana delle riprese cinematografiche si potrà verificare qualche problema a livello di viabilità Alla fine l’obiettivo sarà quello di fare conoscere il nostro territorio fuori dalla Sicilia e soprattutto dare un segnale evidente di come cinema, cultura e promozione di un territorio è un connubio straordinariamente vincente”.