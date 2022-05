Un'altra polemica

Il Comune di Palermo sta già organizzando il Festino di Santa Rosalia, i palermitano avranno il festino. Non lascia dubbi all’interpretazione il sindaco Leoluca Orlando, dopo la polemica relativa all’organizzazione del Festino di Santa Rosalia, l’ennesima polemica di questi giorni (vedi quella relativa al tram di cui ne parliamo qui). Orlando risponde così al candidato del centrodestra Lagalla – “Il festino si farà dopo due anni” – questa la sua promessa. Poi però interviene contro il sindaco il consigliere comunale Chinnici, “Falso il comune non ha soldi”

La “promessa” di Lagalla

“Tra qualche settimana festeggeremo la nostra santuzza. Dopo due anni di assenza, Palermo e Santa Rosalia avranno il loro Festino. È l’impegno solenne che prendo con tutti voi, qui davanti al santuario di Monte Pellegrino. Cominceremo a lavorarci fin da subito”. Così su facebook il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla, postando un video. “Ma – prosegue – ho l’obbligo d’informarvi sullo stato dell’arte: gli attuali inquilini di Palazzo delle Aquile non hanno ancora mosso un dito. Non c’è nulla di organizzato. Non hanno stanziato un euro. Forse, perché sanno che non saliranno più sul carro. Il lascito della sinistra alla città: zero soldi per Santa Rosalia”.

La nota di Orlando, “Non si speculi sul momento di preghiera”

Orlando però dice che il Festino ci sarà da subito. “In queste ore, in merito al Festino di Santa Rosalia, si leggono dichiarazioni che non corrispondono al vero. Già da tempo, infatti, l’amministrazione comunale è impegnata nell’organizzazione del Festino che è patrimonio della nostra città. Si stanno, quindi, definendo gli aspetti organizzativi che saranno presto presentati. Se qualcuno vuole fare passare il messaggio che l’amministrazione comunale lascerà i palermitani senza Festino, si sbaglia di grosso. Si abbia il pudore di non speculare su un momento di festa, preghiera e aggregazione che appartiene alla storia e alla tradizione della nostra città solo per tentare nervosamente di racimolare qualche voto in più”.

“Comune non ha soldi”

Ad rispondere al sindaco palermitano è il consigliere comunale Dario Chinnici. “Il sindaco Orlando sta concludendo il suo mandato nel peggiore dei modi: per il Festino di Santa Rosalia di quest’anno non ci sono soldi, né sono previsti. L’ennesima bugia ai palermitani per mascherare i suoi fallimenti”. Secondo Chinnici inoltre, “Le bugie hanno le gambe corte e basta una rapida lettura dei bilanci per scoprire che non ci sono soldi per il Festino – continua Chinnici – visto che i proventi della tassa di soggiorno sono stati destinati ad altro. I palermitani non vedono l’ora che arrivi il 12 giugno: potranno finalmente chiudere questa terribile esperienza amministrativa”.