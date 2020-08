Una festa delle tradizioni siciliane e della moda

Tra carretti siciliani, danze folkloristiche, eccellenza siciliane si è aperta la notte di Dolce e Gabbana di Palermo al termine del quuale è stato proiettato il film, firmato Tornatore, sull’amore dei due stilisti per l’Isola, “Devotion”. In Piazza Croce dei Vespri è stato raccontato il retroscena dell’estro di Stefano Dolce e Domenico Gabbana. Il primo, originario di Polizzi Generosa, il secondo innamorato di questa terra. Così ieri è andata in scena la tappa palermitana del film girato da Giuseppe Tornatore, musiche del compianto Ennio Morricone. L’evento era patrocinato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo.

“Siamo nella nostra capitale – dice Alfonso Dolce, amministratore delegato del gruppo e fratello di Domenico – essere in questa piazza abbiamo riportato il nostro amore per la Sicilia. Il film può essere uno strumento importante per i siciliani, per avere un punto di vista nuovo per intraprendere nuovi percorsi. Il nostro linguaggio parla al mondo e vogliamo promuovere la Sicilia con una voce diversa”. Presente alla serata anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. “Amore per la Sicilia e l’attenzione per Palermo – ha detto -. È la conferma di una Sicilia attraente e che attrae le proprie eccellenze che hanno cura di Palermo e della Sicilia”.

La serata è iniziata dalla stazione centrale, con carri, danze, abiti della Sicilia tradizionale verso via Roma fino a piazza Sant’Anna. In fin tutti nell’arena all’aperto, dove non mancavano il sindaco Orlando, il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, l’assessore regionale alle Attività Produttive Mimmo Turano e il suo omologo del Comune di Palermo Leopoldo Piampiano. A seguire, un momento dedicato alla grande tradizione dell’Opera dei Pupi a cura di Davide Fiore, Salvatore Bumbello e Alfonso Gagliardo e gli interventi del Distretto Produttivo della Pesca e Crescita Blu, del Distretto Produttivo della Pietra Lavica e del progetto sociale del carcere minorile Malaspina di Palermo “Cotti in Fragranza”. Alle ore 21.45 ha avuto inizio la proiezione del film “Devotion” diretto dal Maestro Giuseppe Tornatore con Domenico Dolce e Stefano Gabbana e le musiche inedite del Maestro Ennio Morricone.