Il generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della legione carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla compagnia carabinieri di Corleone. E’ stato ricevuto dal capitano Daniele Giovagnoli comandante della compagnia e dal luogotenente Dario Virga comandante della stazione nella caserma intitolata al “Brigadiere Remigio Taroni”.

Il generale ha incontrato una rappresentanza di militari nella sala intitolata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, tra i presenti, i comandanti delle sezioni radiomobile ed operativa della compagnia, i comandanti delle stazioni dipendenti nonché, una delegazione dell’associazione nazionale carabinieri locale.

Il generale Del Monaco rivolgendosi ai militari, li ha ringraziati per la loro costante opera di presenza sul territorio, sottolineando come il comportamento del carabiniere, deve essere irreprensibile soprattutto quando si presta servizio in una realtà storicamente difficile come Corleone. Ha inoltre evidenziato la figura del carabiniere quale punto di riferimento imprescindibile in qualsiasi contesto operativo e sociale del panorama nazionale.

Dopo la visita il generale accompagnato dal Sindaco Walter Rà e dal capitano Giovagnoli si è recato al centro internazionale di documentazione sulla mafia e del movimento antimafia, nel centro storico della cittadina, un luogo di memoria e cultura, dove sono custoditi documenti del maxiprocesso e testimonianze fotografiche di reporter come Letizia Battaglia che, raccontano la storia della lotta antimafia