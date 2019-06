Da lunedì 3 giugno dalle 18.00 alle 24 cappella della Misericordia, via Archirafi 31

La Missione Speranza e Carità si stringe accanto a Paul, l’idraulico ghanese che rischia di essere espulso dall’Italia, l’Arcivescovo Don Corrado Lorefice, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, le associazioni laiche, cristiane e islamiche, ordini professionali, la Consulta delle Culture di Palermo. La sentenza del TAR dell’undici giugno stabilirà se Paul rimarrà in Italia o sarà espulso.

“Tutti insieme preghiamo per lui e per i tanti Paul che vivono in Italia, perché nessuno ponga fine al loro sogno di una vita più umana. Come Paul tanti altri migranti vivono l’identica incertezza sul loro futuro, preghiamo per ottenere una legislazione più umana per questi nostri fratelli e sorelle”.

Da lunedì 3 giugno dalle 18.00 alle 24.00 la cappella della Misericordia, in via Archirafi 31, sarà aperta a tutti per pregare. L’adorazione si svolgerà tutte le sere, tranne la domenica (Santa Messa alle 18.30 nella Cittadella del Povero e della Speranza in via Decollati 29, nella casa di Preghiera di tutti i popoli).

Ulteriori aderenti all’iniziativa:

Adduma Avvocati Dei Diritti Umani

Alleanza Dovers in Misericordia di RCC Palermo

Associazione Famiglia e Solidarietà Onlus

Assostampa Sicilia

Consulta della Pace di Palermo

Consulta delle Aggregazioni laicali della diocesi di Palermo

Comunità Exodos

La Comunità Islamica di Bangladesh

Moschea di Palermo

Missione di Speranza e Carità

Ordine dei Giornalisti Sicilia

Federazione Islamica di Sicilia

Parrocchia San Gaetano di Brancaccio

Ucsi Sicilia