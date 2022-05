L'effetto Covid tra le cause

Non vi è dubbio: gli ultimi anni hanno segnato un periodo di cambiamenti davvero significativi sotto molti aspetti: tante aziende si sono trovate costrette alla chiusura, altre invece si sono reinventate. Una cosa è certa: le attività sopravvissute alla crisi economica dettata dal Covid e dalle restrizioni necessarie per limitare la diffusione del virus, hanno vissuto un passaggio fondamentale verso un mondo ancora più digitale. Tra i vari settori colpiti, che come sappiamo toccano ogni ambito, vi è anche quello del gioco.

Molti appassionati giocatori hanno riversato la loro attenzione al mondo di internet e la sua offerta. È interessante notare come in Sicilia, così come nel resto delle regioni dello stivale, il gioco d’azzardo online stia diventando effettivamente sempre più popolare. L’effetto Covid ha sicuramente innescato una reazione positiva, portando la popolazione a scegliere di continuare a investire su piattaforme che nascono sul web per il proprio divertimento.

In questo scenario, siti come https://www.casinoitaliani.it/ sono stati in questi ultimi tempi e sono tuttora di grandissimo giovamento per tutti coloro che si avviano verso questo settore alla ricerca del miglior sito dove aprire un proprio conto di gioco. Recensioni dettagliate, casinò organizzati sulla base dei bonus offerti, giri gratuiti messi a disposizione e molto altro ancora. Una vera fortuna per ogni amante del gioco.

La crisi dettata dal Covid

Forse non tutti lo sanno, ma per lo Stato italiano le entrate derivanti dal settore del gioco sono veramente importanti, al punto da creare uno squarcio nel bilancio nel momento in cui il meccanismo si interrompe per qualsiasi motivo. Essenzialmente, si potrebbe dire che la macchina del gioco sia realizzata per funzionare senza molte esitazioni, ma abbiamo visto come una pandemia possa realmente mettere in ginocchio qualsiasi sistema. Le perdite dovute alle chiusure dei casinò fisici sparsi sul territorio nazionale, oltre che le sale gioco, sono state davvero ragguardevoli. I siti autorizzati da ADM che offrono accesso alla gamma dei titoli da casinò come poker, blackjack, baccarat, slot machine e tanto altro, hanno permesso di compensare le perdite ingenti e sono visti tutt’oggi come il risultato di un cambiamento da cui non sarà più possibile guardare indietro.

Le statistiche siciliane

Secondo le statistiche di gioco registrate, 1 utente su 3 ha giocato almeno una volta alle slot machine o ad un gioco da casinò. Chiaramente non tutte le regioni possiedono la stessa percentuale di appassionati: prendendo in considerazione la Sicilia, essa ricopre attualmente la terza posizione per numero di giocatori attivi nelle piattaforme unicamente online, preceduta dalla Campania e dalla Lombardia grazie anche alla tendenza positiva delle ultime due settimane. Si può ipotizzare che uno dei motivi cardine di tale volume di gioco sia dettato in parte anche dal costo della vita indubbiamente più basso rispetto ad altre regioni. Nel primo anno di pandemia, sono stati spesi più di 7 miliardi di euro, di cui il 74,5% nel gioco online, l’evoluzione è evidente: tutti i giocatori che hanno scelto l’online gaming dal 2020, probabilmente non faranno più marcia indietro.