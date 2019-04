modifiche dalle 6 alle 21

A Palermo arrivano i ciclisti del Giro di Sicilia per seconda tappa. In occasione della gara ciclistica in programma domani 4 aprile, e con la chiusura al traffico veicolare, dalle 6 alle 21, di via Cala, nel tratto compreso tra via Porto Salvo e Foro Umberto I, piazza Santo Spirito, via Tiro a segno, via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Porto Salvo e Foro Umberto I, via Messina Marine, l’Amat, per il giorno della gara, sarà modificati i percorsi di cinque linee bus: 103, 107, 224, 231, navetta Centro storico. I nuovi percorsi si possono consultare sul sito dell’azienda di trasporto pubblico, nella sezione avvisi.

La Polizia Municipale ha intanto reso noti i provvedimenti che limiteranno la circolazione veicolare in occasione del “Giro di Sicilia” previsto per giovedì 4 aprile.

A Bagheria chiudono le scuole di ogni ordine e grado chiudono entro le ore 12,00 in coincidenza con il passaggio della II tappa del Giro di Sicilia. Il sindaco Patrizio Cinque firmato l’ordinanza disposta per evitare problemi di traffico che si creano all’uscita dalle scuole, e che potrebbero verificarsi anche domani in concomitanza con il transito della carovana ciclistica, previsto intorno alle 15,00. La Polizia Municipale da parte sua ha predisposto un servizio d’ordine che scatterà dalle 13,00, con il blocco del transito dei mezzi lungo il tracciato interessato dal Giro di Sicilia, ed esattamente tutto il tratto della strada statale 113 dal bivio Torremuzza alla via vallone Fonditore. Insieme alla sospensione della circolazione, è previsto anche il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 13 sino alla fine della manifestazione sportiva.