Ecco le previsioni per martedì 3 settembre. Arriva il maltempo in Sicilia col primo saluto all’estate. La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampi rasserenamenti. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Schiarite in serata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. Venti moderati meridionali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 4350 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Settimana dal tempo variabile

Tempo variabile nei prossimi giorni con annuvolamenti di passaggio a tratti compatti e locali rovesci o temporali sui settori interni di Campania, Calabria e Sicilia. Possibile peggioramento del tempo nel corso di martedì con rovesci e temporali sparsi specie tra Sicilia tirrenica e Calabria; ma tutto da confermare nei prossimi giorni. Temperature massime fino a 34-36°C in pianura. Per tutti gli aggiornamenti consultate il sito e l’App di 3BMeteo.

Temperature

Massime stazionarie nell’isola. Valori compresi tra i 29 ed i 34 gradi. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 34 a Catania, 29 ad Enna, 32 a Messina, 30 a Palermo, 32 a Ragusa, 34 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord – Nubi sparse e schiarite inizialmente senza fenomeni, nel pomeriggio/sera temporali su Alpi/Prealpi in locale estensione alla pianura piemontese. Temperature stabili, massime tra 27 e 32.

Centro – Ampie schiarite su coste ed entroterra costiero, maggiore instabilità ma solo diurna in Appennino con temporali. Temperature stabili, massime tra 31 e 35.

Sud – Rovesci sul basso Tirreno e al pomeriggio sulle zone interne, in sconfinamento alle coste. La sera asciutto. Temperature stabili, massime tra 30 e 35.

Mercoledì 4 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4400 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

