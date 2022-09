Avvio di giornata prevalentemente stabile e soleggiato in Sicilia per la giornata di domenica 4 settembre. Sole con al massimo poche nuvole. Sarà così anche nelle ore pomeridiane e serali. Venti deboli o moderati da Ovest-Nord-Ovest, mari poco mossi.

Allerta incendi per domenica

La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 4 settembre e per le successive 24 ore. Per domani è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 35°C ed un rischio di ondate di calore di livello 1 (colore giallo). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, sulla provincia di Palermo è “media” la pericolosità prevista, con livello di “preallerta” (colore arancione).

Secondo le previsioni sarà soleggiato per tutta la settimana tranne qualche acquazzone nella zona del catanese verso la fine della settimana.

Temperature in aumento

Tornano a salire le temperature per mercoledì. Massime previste tra i 29 ed i 33 gradi. Previsti 36 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 37 a Catania, 31 ad Enna, 33 a Messina, 33 a Palermo, 35 a Ragusa, 38 a Siracusa, 32 a Trapani.

Il meteo nel resto dell’Italia

Dalle prime ore di domani temporali sono previsti su Toscana centro-meridionale, Lazio e Campania, in estensione a Basilicata e Puglia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile.

Valutata per la giornata di domani allerta gialla su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Umbria e parte di Toscana e Calabria.