Per mercoledì 7 dicembre, possibili piogge serali

Pressioni medio-alte interessano le nostre regioni garantendo tempo prevalentemente stabile, salvo per il transito di nuvolosità alta, talora estesa e compatta, specie nelle ore serali sulla Sicilia dove non si escludono isolati piovaschi sulle zone dell’entroterra.

Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Temperature stabili

Rimangono, pertanto, stabili le temperature sull’isola soprattutto nei valori massimi. Più alti della media stagionale. Massime previste tra i 12 ed i 22 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 16 a Messina, 22 a Palermo, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata per cui avremo un cielo spesso coperto al Nordest e nebbioso al Nordovest, più soleggiato su Alpi e Liguria.

Centro: In questa giornata troveremo un tempo un po’ instabile su Maremma toscana, Umbria, alto Lazio e localmente Marche, tante nuvole altrove.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto su Campania, Basilicata e Puglia, irregolarmente nuvoloso altrove. Venti deboli da sud.

Giornata complessivamente stabile su Campania, Calabria e Sicilia, seppur caratterizzata dal transito di nubi, in progressivo aumento entro sera; primi locali piovaschi in serata sulla Sicilia settentrionale e sui settori costieri dell’alta Campania. Venti deboli o moderati da Nord-Ovest, in rinforzo sulla Sicilia. Ionio da poco mosso a mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo coperto al Nordest e nebbioso al Nordovest, soleggiato sui monti. Freddo su Piemonte e Lombardia.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo spesso coperto su Toscana, Lazio, Umbria e Marche anche con qualche pioggia, moderata in Umbria.

Resto del Sud: Tempo localmente instabile, sui settori ionici della Puglia la nuvolosità presente darà vita a delle piogge in mattinata, sole altrove.

Giovedì 8 dicembre

Nord: Da una mattinata nebbiosa in pianura e soleggiata in montagna a piogge via via più diffuse e intense e nevicate in collina a ovest.

Centro: Giovedì, arriva una perturbazione. Dal pomeriggio piogge e temporali bagneranno i settori tirrenici e l’Umbria, asciutto altrove.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo da poco a irregolarmente nuvoloso dappertutto. Venti meridionali e clima mite di giorno.