Temperature calde ma non in modo insostenibile, e tempo stabile per la giornata di martedì e mercoledì.

Dopo un weekend termicamente gradevole e improntato alla genesi di locali rovesci temporaleschi per l’afflusso di correnti più fresche dall’Europa centro-settentrionale, tra martedì 31 e giovedì 2 settembre la rimonta dell’alta pressione garantirà il ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato su tutti i settori della Sicilia, favorendo peraltro un generale rialzo delle temperature, che si riporteranno su valori tardo-estivi; faranno eccezione solo locali annuvolamenti in sviluppo nelle aree interne montuose e qualche banco di nubi basse qua e là lungo il versante tirrenico.

Si tratterà di una fase interlocutoria, che verrà seguita da un nuovo peggioramento del tempo nel corso del weekend.

MARTEDI’ 31 AGOSTO

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo al mattino, poi, nel pomeriggio peggiorerà sui rilievi del Triveneto. Sole prevalente altrove; mari poco mossi. Centro: La giornata sarà contraddistinta subito da piogge in Versilia, poi temporali potranno interessare Umbria e Marche, localmente la Toscana. Altrove, nubi sparse, ma sereno in Sardegna. Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto una maggior presenza di nubi sul tarantino, ma saranno innocue.

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 25 e 28°C. Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio nubi irregolari sulle zone interne, ma senza piogge, sarà sempre soleggiato altrove Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno salvo più nubi sugli Appennini e sulla Puglia, ma con rare precipitazioni associate.