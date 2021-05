LE PREVISIONI IN SICILIA

Continuano le condizioni di clima primaverile in Sicilia. Anche per domani, mercoledì 12 maggio, infatti, la giornata vedrà cielo sereno o, al massimo, poco nuvoloso ovunque. Temperature ancora stabili su valori gradevoli ed in linea con la stagione. Venti moderati in tutte e nove le province dell’isola.

Le temperature minime andranno dai 6 gradi di Enna ai 14 di Catania ed Agrigento mentre la città più calda della Sicilia domani sarà Catania con i suoi 28 gradi caldo anche ad Agrigento 26 gradi e temperature attorno ai 25 gradi quasi ovunque.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile sul Triveneto e sull’Emilia Romagna orientale dove sono attesi gli ultimi rovesci e temporali. Soleggiato altrove.

Al centro il clima sarà a tratti instabile su queste regioni. La giornata sarà contraddistinta dallo sviluppo di qualche temporale sulla Toscana settentrionale. Sarà più soleggiato altrove.

Nel resto del sud, invece, l’alta pressione – come del resto in Sicilia – proteggerà le nostre regioni. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto.

Per giovedì 13 maggio

Al nord ci saranno condizioni ancora fortemente instabili sulle regioni orientali, con rovesci e temporali alternati a schiarite sull’Emilia-Romagna, in Lombardia e sul Triveneto.

Al centro, la maggior probabilità di temporale si avrà sulla Toscana settentrionale, piovaschi e schiarite invece su Umbria e Marche. Soleggiato sul resto delle regioni.

Al sud, infine, continuerà l’alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto.