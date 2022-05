Continuano le commemorazioni

“La giornata di oggi è stata una giornata di riscossa della società civile con la partecipazione di tantissimi ragazzi”. Questo il messaggio lasciato dal ministro dell’interno Luciana Lamorgese oggi presente a Palermo per le commemorazioni legate al trentennale della Strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.

Tanti i giovani alle manifestazioni

La presenza dei giovani alle commemorazioni di oggi a Palermo è per il ministro la dimostrazione che “Il seme piantato da Falcone e borsellino è germogliato. La mafia si combatte con la determinazione e il coraggio, lo stesso coraggio che hanno avuti Falcone e Borsellino”, ha aggiunto durante il breve incontro con i giornalisti a margine delle manifestazioni in programma nel Capoluogo oggi. Presente anche il ministro Luigi di Maio.

“Sconfiggere la mafia è possibile”

Il ministro Luciana Lamorgese, stamattina è intervenuta dal palco del Foro Italico. “Sconfiggere la mafia è possibile – ha evidenziato – è difficile ribellarsi ma bisogna sconfiggere quella mentalità, quella cultura”. “Il denaro illecito – ha aggiunto – rappresenta la protervia delle organizzazioni criminali, l’istituzione del reato di associazione criminale di stampo mafioso è stata molto rilevante, queste modifiche normative hanno poi avuto un seguito dopo il 1992, dopo l’eccidio di Capaci, che ha determinato uno scatto della società civile: non accettare quella violenza inaudita. Si è compreso che la posta era altissima, si stava parlando di tutelare le libertà dei cittadini. La scossa sociale ha dato la forza allo Stato di andare avanti, come prima cosa con l’istituzione della Dia”.

Una corona di alloro alla Stele di Capaci

Il ministro dell’interno Luciana Lamorgese, questa mattina, accompagnata dal capo della Polizia Lamberto Giannini, ha anche deposto una corona di alloro alla Stele di Capaci lungo l’autostrada che collega l’aeroporto alla città. Nel giardino della memoria poco distante dalla Stele, per tutta la giornata mille studenti delle scuole di Palermo si alterneranno in tantissime attività, organizzate dall’associazione Quarto Savona Quindici, legate all’educazione alla legalità.

L’appuntamento all’Albero Falcone

Le celebrazioni avranno il proprio culmine alle 17 all’Albero Falcone in attesa dell’ora precisa dell’esplosione di Capaci, come ogni anno la città e la comunità si ritroveranno sotto l’Albero Falcone che si trova avanti a quella che fu la casa di Giovanni Falcone. È prevista l’esibizione, tra gli altri, di personaggi del mondo della musica come Gianni Morandi, Giovanni Caccamo, Malika Ayane e Matteo Romano e dello spettacolo come I Sansoni e Roberto Lipari. Saranno presenti, tra gli altri, Maria Falcone e il presidente della Camera Roberto Fico. Alle 17.58, ora della strage, un

trombettista della Polizia di Stato suonerà il Silenzio in onore delle vittime e verranno letti i nomi dei caduti negli attentati di Capaci e di Via d’Amelio.