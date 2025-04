Il Museo sarà un progetto diffuso con altre sedi in Italia

“Il Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino é il progetto della fondazione per unire il Paese, le istituzioni, le comunità, i giovani e il mondo del lavoro e della cultura attraverso la bellezza e gli approfondimenti in una rinnovata consapevolezza che la mafia è un freno terribile per il progresso della nostra Patria” – lo ha detto Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone ieri presentando il nuovo organigramma del museo a palazzo Jung.

Al vertice del museo, che é un progetto nazionale diffuso, Vincenzo Di Fresco è Presidente (fondatore della fondazione già dal 1992) mentre il direttore é Alessandro de Lisi, che resta curatore generale e ne è il progettista: insieme alla fondazione nei prossimi mesi saranno presentate le sedi in Alto Adige, sede gemella e simbolica accanto a quella di Palermo, poi in Lombardia, in Veneto e in altre regioni.

Il Museo Falcone Borsellino apre il 23 maggio

Il museo a palazzo Jung aprirà al pubblico dal 23 maggio e fino al 19 luglio, anniversari delle stragi di Capaci e via D’Amelio, sarà possibile visitarlo gratuitamente su prenotazione, lungo un calendario che sarà presentato in prossimità del 18 maggio, giorno del compleanno di Giovanni Falcone.

A gennaio scorso la firma del protocollo con il Ministero di Grazia e Giustizia

Il percorso che porta all’apertura del nuovo Museo ha già superato diversi step. Alla fine di gennaio di quest’anno è stato siglato l’accordo per un progetto pilota che consentirà a un gruppo di detenuti del carcere Ucciardone di Palermo di lavori di pubblica utilità al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di Palermo. L’accordo è stato siglato dalla Fondazione, dal Comune di Palermo, dall’Amministrazione penitenziaria e dal Ministero di Grazia e Giustizia. Il progetto prevede l’immediata operatività, con i detenuti si occuperanno della manutenzione del verde all’interno della struttura e della cura del museo.

All’interno del Museo c’è l’American Corner

A ottobre dell’anno scorso, invece, è stato istituito l’American Corner nella sede del Museo a Palazzo Jung. Quel corner è un vero e proprio laboratorio di idee e opportunità. Qui, i visitatori possono partecipare ad incontri, dibattiti e workshop formativi e gratuiti, tutti orientati a promuovere valori fondamentali come la giustizia e la legalità. Questi principi, cari a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, rappresentano il fulcro dell’iniziativa, sottolineando l’importanza della lotta alla mafia e della costruzione di una società più giusta. L’American Corner Palermo è all’interno della Biblioteca blu del museo di Palazzo Jung. Un’iniziativa che rappresenta un’importante collaborazione tra la Missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia e la Fondazione Falcone: uno spazio culturale aperto a tutti che si propone di essere un punto di riferimento per chi desidera approfondire la propria conoscenza degli Stati Uniti e scoprire nuove opportunità di studio e collaborazione.