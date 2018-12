Il Palermo vince 1 – 3 all’Euganeo di Padova. Una vittoria fondamentale per Stellone e i suoi ragazzi dopo i due pareggi consecutivi contro Verona e Benevento. La prestazione non è stata brillantissima se si considera l’avversario, che con tutto il rispetto, ha mostrato evidenti limiti tecnici colmati parzialmente da una buona organizzazione tattica e da ottima grinta.

Sono i veneti a passare in vantaggio nella prima frazione di gara con un eurogol di Bonazzoli che sfrutta un cross sul secondo palo e lo impatta in rovesciata trafiggendo Brignoli, assolutamente incolpevole nella circostanza. Sbaglia se vogliamo analizzare affondo, Aleesami, che si perde la marcatura.

La reazione dei rosanero c’è grazie a Trajkovski che è bravo a raccogliere un bel passaggio di Nestorovski e superare il portiere padovano con un furbo tocco di punta. Nella ripresa i ritmi sono leggermente più bassi, il Padova sa di potersi accontentare del pareggio e i siciliani sono spaventati per il risultato ancora in bilico.

La svolta arriva al 22′ quando Moreo prolunga sul secondo palo una palla che viene raccolta prontamente da Rajkovic, sempre bravissimo nello sfruttare queste occasioni. Due gol nelle ultime tre partite per il difensore centrale serbo.

Passano un paio di minuti ed è Nestorovski a chiudere virtualmente il match: imbuca Moreo e insacca il macedone. Secondo assist per l’attaccante ex Venezia che fino a quel momento era apparso un po’ in ombra. Torna al gol invece il capitano rosanero, dopo un mese di novembre da dimenticare.

Al Padova resta l’amaro di non aver portato punti a casa nonostante una buona prestazione. Difficile per Foscarini domandare di più ai suoi. Al Palermo il dolce dei tre punti, con la consapevolezza che bisognerà ancora salire di rendimento se si vorrà suggellare la promozione.

Capitolo Stellone: il tecnico romano rimane ancora imbattuto in stagione e questo è un dato di fatto. Da uomo inteligente qual è si sarà già reso conto che il Palermo delle ultime tre settimane deve sicuramente migliorare. Bravo oggi a non stravolgere tatticamente la squadra a fine primo tempo nonostante un risultato che stava stretto. Adesso dovrà solo da capire chi sarà il suo presidente.