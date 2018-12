Christian La Grotteria è senza dubbio uno dei giocatori più controversi della storia rosanero: tra amore e odio è stato un beniamino di diversi sostenitori siciliani nei suoi anni al Barbera. Oggi responsabile del settore giovanile del Cittadella ma oltre a non aver mai dimenticato Palermo, è un doppio ex della sfida con il Padova: fu ceduto da Zamparini proprio ai veneti.

GEMELLAGGIO TRA PALERMO E PADOVA

“Se il presidente (Zamparini n.d.r.) ha deciso di vendere è perchè l’ha ritenuto il momento più opportuno. Si era rotto qualcosa con la tifoseria e forse è stata la scelta più saggia. Onestamente non so ancora molto sulla nuova proprietà”.

“Zamparini ci tiene moltissimo e credo abbia atteso per trovare acquirenti all’altezza della situazione. Io lo divido in due parti: una prima dove ha investito molto e ha portato il Palermo a livelli mai raggiunti prima d’allora. Una seconda dove non ha avuto più la disponibilità economica di un tempo e ha fatto minori investimenti. Ha dovuto cedere i pezzi migliori e si è persa la competitività”.

ECCO I DETTAGLI SU MISTER TREACY POSSIBILE NUOVO PROPRIETARIO

Il ricordo di Palermo: “Ho un ricordo molto piacevole di palermo ho sempre contatti con molte persone. Con porchia ad esempio mi sento spesso. Abbiamo giocato insieme ed è una bravissima persona oltre che un bravissimo professionista. Io ora sono il responsabile del settore giovanile del Cittadella e lui del palermo, ci confrontiamo e ci aiutiamo”.

Il ricordo più bello: “Senza ombra di dubbio la promozione dalla C alla Serie B. Vedere piu di trenta mila spettatori, per una promzione che fu sofferta fino all’ultimo è stato il ricordo migliore”.

ORLANDO E ZAMPARINI LITIGANO SULLA CESSIONE DEL PALERMO

Su Palermo e Padova che si affronteranno sabato in uno scontro diretto importantissimo per entrambe: “I rosanero sono senz’altro favoriti. Sono primi in classifica e stanno andando molto bene. I biancorossi hanno cambiato da poco allenatore, stanno provando a rimettere insieme i pezzi. Penso però, che davanti al proprio pubblico faranno di tutto per mettersi in gioco e puntare alla vittoria”.

ECCO UN VIDEO DELLE SUE MIGLIORI GIOCATE AL PALERMO: