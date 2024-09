Un coro quasi unanime e tanta partecipazione da parte dei tifosi che hanno seguito la quarta puntata di Rosa e Nero web & tv andata in onda, come di consueto, lunedì alle 14.10 su bogsicilia.it, stadionews e su Tele One – canale 16 del digitale terrestre.

Formazione in ritardo, secondo i tifosi e campagna acquisti sbagliata con un Brunori inguardabile che non segna sebbene si sia procurato almeno due occasioni da gol: un campionato che deve ancora partire invece secondo i giornalisti ospiti fissi della trasmissione condotta da Guido Monastra con in studio Fabrizio Vitale e in collegamento Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.

Il pubblico segue numeroso sia in streaming che in tv questa nuova edizione del format che riguarda la stagione sportiva del Palermo Calcio. Il numero whatsapp per intervenire in diretta è 3277932705. Rosa e Nero web & tv torna in onda lunedì prossimo alle ore 14.10.