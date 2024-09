Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per il debutto casalingo del Palermo. Ma un pareggio che, comunque, evita il peggio per come è andata la partita. Tifosi divisi sull’incontro di ieri sera al Barbera. Oggi tocca a “RosaeNero Web&Tv”, la trasmissione sportiva dedicata al campionato del Palermo, analizzare l’incontro. L’analisi dell’incontro sarà “on air” oggi, come ogni lunedì, alle 14.10 su TeleOne (canale 16 del digitale terrestre).

Lo streaming anche sui social

La trasmissione, condotta da Guido Monastra, Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone, conta anche sullo streaming. Oltre che in tv, la diretta viene trasmessa integralmente in streaming sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e TeleOne, in modo da raggiungere un pubblico sempre più ampio. Ampia scelta di canali per poter seguire la trasmissione “in ogni dove”: i lettori dei tre siti partner dell’iniziativa potranno quindi seguire la diretta e interagire con la redazione.

Programmazione e conduttori confermati

“Rosa e Nero Web&Tv” va in onda tutti i lunedì alle 14.10, per la durata di 50 minuti circa, ma anche di settimana nel giorno successivo ad ogni partita infrasettimanale del Palermo. Confermata la squadra di conduttori che nelle precedenti edizioni che il pubblico sportivo già conosce ovvero il direttore di Stadionews Guido Monastra, il decano del giornalismo sportivo Salvatore Geraci, con oltre 50 anni di esperienza tra Corriere dello Sport e Repubblica, e i giornalisti della Gazzetta dello Sport Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone.

Interazione con il pubblico e ospiti

Non mancheranno i collegamenti esterni con personaggi legati al mondo rosanero e un costante coinvolgimento del pubblico da casa, che potrà interagire attraverso i social delle tre testate e via whatsapp. L’obiettivo è quello di creare un racconto corale del campionato del Palermo, con il contributo di giornalisti esperti, addetti ai lavori e semplici tifosi.

Appuntamento per i tifosi rosanero

La trasmissione sportiva dedicata al Palermo giunge così alla sua terza edizione, forte del successo delle scorse stagioni e con importanti novità che le permetteranno di raggiungere un pubblico sempre più ampio. L’appuntamento per tutti i tifosi rosanero è a ogni lunedì alle 14.10, su TeleOne e in contemporanea streaming sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e TeleOne.