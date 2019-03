Lunedì alle 21

Dopo i due giorni di riposo concessi dall’allenatore Roberto Stellone, il Palermo è tornato in campo per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di lunedì sera alle 21 a Venezia.

Dall’infermeria potrebbero arrivare in questi giorni buone notizie per il terzino sinistro Antonio Mazzotta che non gioca da metà dicembre per un infortunio al polpaccio destro.

Il giocatore ha incrementato i carichi di lavoro in gruppo, completando l’allenamento di oggi con alcune esercitazioni differenziate. Per il resto della squadra lavoro alternato fra campo e palestra. A Venezia non ci sarà certamente Alessando Salvi, squalificato oggi dal giudice sportivo dopo il cartellino giallo rimediato contro il Lecce. Il giocatore era diffidato e salterà la prossima partita.