Si riaccende la fwebbre per i rosanero

Palermo sogna in grande con il possibile cambio di proprietà e per i bookie i rosanero torneranno in Serie A e giocheranno la Champions league entro 4 anni. I tifosi rosanero così dopo il fallimento della squadra possono nuovamente tornare a sognare.

L’interesse della City Football Group

La stagione della Serie C sta entrando nella fase cruciale con i playoff che hanno preso il via e le squadre rimaste in lizza che puntano alla promozione in Serie B. Tra queste c’è anche il Palermo, protagonista di un gran finale di campionato trascinata dai gol del bomber Brunori, che sta vivendo un momento “caldo” non solo per quanto sta accadendo in campo, ma soprattutto per via degli inattesi sviluppi societari. Infatti negli ultimi giorni la City Football Group, dopo un interesse iniziale, ha iniziato una vera e propria trattativa per l’acquisizione del club siciliano.

Si riaccende l’entusiasmo

Il possibile acquisto del Palermo da parte dell’holding facente riferimento allo sceicco Mansour, presidente del Manchester City e di altre società sparse per tutto il mondo, ha riacceso l’entusiasmo di una piazza diventata un punto di riferimento del calcio italiano agli inizi degli anni 2000. Secondo i betting analyst di Sisal, riporta Agipronews, si gioca a 16 un possibile ritorno in Serie A dei rosanero entro il 2025, ma in Sicilia si sogna già in grande. Vale infatti 200 volte la posta una possibile qualificazione in Champions League, manifestazione mai disputata dal Palermo, entro il 2026, per uno scenario che fino a poche settimane fa non era nemmeno nei sogni dei più ottimisti tifosi e che ora, alla luce delle ultime notizie, potrebbe diventare realtà nel giro di pochi anni.

Mancherebbe solo la firma

l’affare sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Mancano solo le firme, ma il City Football Group a breve dovrebbe rilevare l’80% del Palermo FC. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport di oggi, i vertici del gruppo vorrebbero pianificare la prossima stagione, valutando anche un possibile cambio di allenatore. Tra tutti i canditati per la panchina rosanero, come scrive il quotidiano, il favorito sarebbe Enzo Maresca. L’ex centrocampista, che conosce l’ambiente avendo giocato anche nel Palermo per tre stagioni tra Serie A e B, ha lavorato agli ordini della holding emirantina come allenatore della formazione Under 23 del Manchester City. Oltre alla recente esperienza da primo allenatore al Parma terminata con un esonero, il tecnico 42enne è stato collaboratore di Vincenzo Montella al Siviglia e vice-allenatore di Manuel Pellegrini al West Ham in Inghilterra.