Il risultato 3 a 2

I rosanero vincono la prima partita in casa allo stadio Barbera in una cornice di pubblico che non si vedeva da anni.

Altra vittoria e altri tre punti per il Palermo che vince ancora e questa volta convince anche sul gioco. Esordio dolce al “Barbera” per questa prima casalinga in serie D, davanti a 15 mila spettatori 3-2 al San Tommaso e match praticamente chiuso dopo ventisei minuti di gioco, anche se dopo essersi rilassata troppo la squadra rosanero ha subito la reazione degli ospiti in gol due volte.

Doppietta del bomber Ricciardo e gol di Kraja. Un Palermo devastante soprattutto nel primo tempo, con Ricciardo che dopo l’errore dal dischetto a Marsala, ha dimostrato oggi di essere un bomber di razza e di poter davvero risolvere il match in ogni momento. Benissimo anche giocatori rapidi e duttili come Felici e Kraja, spine nel fianco per la difesa avversaria.