Il PD siciliano ha un nuovo tesoriere: è Francesca Busardò Armetta, dottore commercialista, revisore contabile, mediatore civile di Palermo.

“Abbiamo affidato il ruolo di tesoriere regionale ad una professionista”, dice il commissario del PD siciliano Alberto Losacco.

“Questa scelta rappresenta una ‘significativa novità’ nell’ottica di una riorganizzazione a 360 gradi delle attività del partito. Anche in relazione all’avvio del tesseramento – aggiunge Losacco – è importante poter contare su una figura di assoluta competenza per la gestione delle risorse e del nostro bilancio interno. Ringrazio Francesca Busardò Armetta per avere accettato questo incarico che, sono certo, porterà avanti nel migliore dei modi”.