Il lavori finanziati dal 2xmille

Il portone del Teatro Massimo di Palermo torna ai suoi antichi fasti. Si tratta del portone di accesso al foyer del Teatro Massimo che ora torna a risplendere dopo alcuni lavori di restyling.

Il restauro firmato Ancos-Confartigianato, finanziato grazie al contributo del 2 per mille, è giunto al termine, ha permesso di togliere incrostazioni, danni del tempo passato e usura per le condizioni climatiche. Smontati i ponteggi, portati via tutti gli strumenti di lavoro, è giunto il momento dell’inaugurazione.

Il taglio del nastro avverrà giovedì 12 settembre alle ore 16. Parteciperanno all’evento, tra gli altri, Filippo Ribisi, vice presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Fabio Menicacci, segretario nazionale dell’Ancos, Giuseppe Pezzati, presidente provinciale Confartigianato Palermo, Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo e Leoluca Orlando, sindaco di Palermo.