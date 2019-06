La proposta

Rilanciare via Roma avviando iniziative ed eventi che coinvolgano i cittadini. E’ l’idea di Confesercenti Palermo, che propone la realizzazione di una “fiera itinerante” con partenza dal centro della città, sin dal prossimo autunno.

“Oggi più che mai – dice Massimiliano Mangano, vice presidente vicario e responsabile dell’Area Commercio – è necessario rivalutare via Roma e creare progetti in grado di far tornare i clienti nei suoi negozi. Sotto la sigla di Confesercenti sono decine le attività che hanno già dato la propria disponibilità: la fiera coinvolgerà tutti i settori, dall’abbigliamento alle calzature, dal food all’artigianato e potrebbe man mano spostarsi in altre zone della città. La prevediamo ogni prima domenica del mese a partire da ottobre. Un’iniziativa che proporremo all’amministrazione comunale, a cui chiediamo un maggiore coinvolgimento sui temi della mobilità e del traffico in via Roma.

“E’ un progetto che porterebbe una boccata d’ossigeno ai tanti commercianti oggi in difficoltà – dice Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo -. Via Roma deve tornare al suo splendore, deve ritrovare la sua identità, quella di via dello shopping. Per questo chiediamo all’assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania, un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria sui provvedimenti da adottare, anche in fase sperimentale”.