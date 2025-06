Torna a Motta d’Affermo uno degli appuntamenti più intensi e suggestivi dell’estate siciliana: il Rito della Luce, ideato dal mecenate e artista Antonio Presti, riapre al pubblico la Piramide 38° Parallelo, opera monumentale di Mauro Staccioli e simbolo della Fiumara d’Arte. Un’esperienza trasformativa che, tra arte, spiritualità e natura, guida i partecipanti dentro un viaggio sensoriale e interiore.

L’esperienza: buio, luce e rinascita

I partecipanti al Rito della Luce saranno chiamati a vivere un’esperienza tanto fisica quanto simbolica. L’ingresso alla Piramide 38° Parallelo avviene attraversando un cunicolo completamente buio, illuminato appena da un sottile raggio di luce proveniente dall’esterno.

Un percorso che richiama il buio interiore, quello descritto da Dante nel celebre “mezzo del cammin di nostra vita”. Si cammina lentamente, a tentoni, guidati solo dai propri sensi e dal ritmo del respiro. Un passaggio obbligato che conduce, infine, alla luce: rinascita, consapevolezza, nuova direzione.

È proprio al centro della Piramide, in corrispondenza del solstizio d’estate, che quella luce diventa rivelazione. Qui prende vita il Rito, tra canti, danze e poesia, in un’atmosfera sospesa e potente, dedicata quest’anno all’Incanto dell’Invisibile. “La rigenerazione della bellezza è rigenerazione dell’anima – afferma Antonio Presti – Ripartiamo da qui, dall’urgenza di un’eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità e dell’impegno”.

A firmare la direzione artistica dell’evento è la cantautrice siciliana Lucina Lanzara, che definisce la Piramide come “utero materno, energia vitale, Incanto dell’Invisibile”.

Centrale nel Rito sarà anche la poesia. A curarne la lettura è Pietro Russo, affiancato da una rosa di poeti: Emiliano Zappalà, Giambattista Rosso, Rosa Maria Di Natale, Rita Ligresti, Giuseppe Condorelli, Salvatore Vecchio, Angelo Santangelo. “Invisibile è il canto che crea e rinnova – spiega Russo – La poesia apre gli occhi al mistero dell’Essere”.

Il tour artistico a Villa Margi

Prima del Rito pomeridiano, il pubblico potrà partecipare a un’esclusiva visita guidata delle nuove opere dell’Atelier sul Mare a Villa Margi (Reitano).

Sabato 21 e domenica 22 giugno, dalle ore 11, sarà lo stesso Antonio Presti a guidare il tour:

“Monumento per un poeta morto (Finestra sul Mare)” di Tano Festa;

“Cavallo Eretico: Guardiano di Luce” di Antonello Bonanno Conti;

“Ammonite: Gli scudi ribelli” (omaggio a Giusto Sucato) di Pablo Sucato e Giacomo Noyà;

Visita alle celebri Suite d’Autore dell’Atelier.

“L’arrivo dell’Atelier a Villa Margi – commenta il sindaco di Reitano, Salvatore Salvaggio – ha portato una ventata di futuro all’intera frazione. Le prime opere hanno già attirato migliaia di turisti, e a breve approveremo una convenzione per la realizzazione di 20 nuove opere con la collaborazione di diverse Università”.

Presti ha poi ringraziato il presidente della Regione Renato Schifani, sostenitore della nascita della Triennale della Contemporaneità, di cui il Rito della Luce rappresenta uno dei momenti fondativi

Il programma

Il Rito della Luce si svolgerà nel weekend del 21 e 22 giugno, con due giornate dense di appuntamenti tra Villa Margi e la Piramide 38° Parallelo.

Sabato mattina, a partire dalle ore 11, sarà possibile partecipare a una visita guidata a Villa Margi e scoprire le nuove sculture dell’Atelier sul Mare e le suggestive Suite d’Autore. Nel pomeriggio, alle 16:30, ci si sposterà a Motta d’Affermo per l’apertura straordinaria della Piramide, accessibile fino al tramonto.

Domenica il programma si ripete: visite guidate a Villa Margi dalle 11, e a partire dalle 16:30, il vero e proprio Rito della Luce alla Piramide 38° Parallelo, situata in contrada Belvedere, nel comune di Motta D’Affermo.

Per partecipare al Rito, il raduno è previsto alle 16:00 presso il piazzale davanti alla scultura “Energia Mediterranea” di Antonio Di Palma. Da lì, i visitatori potranno raggiungere la Piramide esclusivamente a piedi (il percorso è di circa 3 km) o utilizzando il servizio navetta gratuito attivo in modo continuo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 349 2231802 per dettagli generali o l’Atelier sul Mare al numero 0921 334295 o via email all’indirizzo info@ateliersulmare.it.

















Luogo: Motta d’Affermo, Contrada, Via Belvedere, MOTTA D’AFFERMO, MESSINA, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 11:00

Artista: Antonio Presti

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.