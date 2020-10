In ospedale anche il segretario comunale

Il sindaco di Villafrati, Francesco Agnello, risultato positivo al Covid19 è stato ricoverato in ospedale. Si trova all’ospedale Civico. Con lui anche il segretario comunale Sebastiano Furitano.

Le loro condizioni si sono aggravate tanto che è stato necessario il trasporto in ospedale nei reparti Covid dei due ospedali palermitani.

A Villafrati, una delle prime zone rosse in Sicilia, i nuovi positivi sono 65, 32 in più rispetto al precedente bollettino. Tanti i messaggi di solidarietà rivolti dai cittadini al sindaco e al segretario di pronta guarigione.

Il primi cittadino è stato sempre in prima linea in questi mesi quando il primo focolaio nella casa di cura Villa delle Palme aveva creato non poche apprensioni.

Sono 156 i contagi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.936 gli attuali positivi e salgono a 327 i ricoverati in ospedale. In crescita, fra questi utlimi, anche i ricoverati in terapia intensiva che sono, oggi 20 (uno in più in più rispetto a ieri e sei in più rispetto a 5 giorni fa) e 307 in regime di ricovero ordinario; 2.609 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 6.637.

Anche oggi si registra una nuova vittima che porta il totale a 312. La vittima è stata registrata a Palermo, si tratta di un uomo di 72 anni. I guariti nelle ultime ore, però, sono 85.

Sul fronte della distribuzione territoriale sono 88 i nuovi positivi a Palermo, 20 ciascuno nelle province di Catania e Ragusa, 10 sono a Messina, 6 a Trapani, 5 ad Agrigento come 5 anche a Siracusa e 2 a Caltanissetta