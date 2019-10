Pietro Sutera è un ragazzo con una grande passione, diventare parrucchiere per signora. Così nel lontano 1996 inizia il suo percorso formativo, tra scuola lavoro e tanti sacrifici in una città come Palermo, dove tutto diventa sacrificio e sforzi.

Pietro per scelta cambia svariati saloni per acquisire metodi e confrontarsi con più persone, la sua determinazione lo porta a varcare passerelle importanti ed a collaborare con eventi importanti a livello nazionale come Miss Italia 2012 dove è truccatore ufficiale per Deborah ; 2013 qualifica di make up immagini, nel 2015 è tra i primi 27 parrucchieri eccellenti in Italia; torna a Miss Italia nel 2017 come parrucchiere ufficiale sempre rientrando nella sua amata Palermo, dove vorrà mettere le sue radici con un suo salone di bellezze per lui “arte”.

Dopo 25 lunghissimi anni Pietro realizza il suo sogno portando con se Michela anche lei tanti anni di formazione, marketing e comunicazione. Michela sicurezza e intraprendenza, Pietro passione e determinazione, insieme un punto fermo e insieme da domani 13 ottobre 2019 inaugureranno il loro salone di bellezza “ART DECO” via Arrigo Boito a Palermo