Il ricorso presentato dalla Luxury Life srl

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia annulla l’ordinanza firmata dal sindaco di Palermo, che modificava gli orari in cui era possibile vendere bevande alcoliche nei luoghi della movida cittadina,nell’ambito delle attività per la sicurezza, a tutela della quiete pubblica e per la prevenzione della diffusione del Covid-19.

In particolare, il provvedimento di Orlando prevedeva il divieto di vendita per tutti gli esercizi di vicinato per asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 8 e dopo le 20. Questo divieto valeva anche per i distributori automatici.

Dopo il ricorso presentato dalla Luxury Life srl, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Tortora contro il Comune di Palermo, Il Tar ieri si è pronunciato accogliendolo e sospendendo l’ordinanza.

I giudici amministrativi del Tar, infatti, hanno deciso per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 66 del 12.06.2020 del sindaco di Palermo che prevedeva la modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il Tar, come si legge sulla sentenza, ha sospeso anche l’eventuale relazione istruttoria e l’eventuale delibera di Giunta o del Consiglio Comunale.

Il Tar, in particolare, ha accolto con favore il ricorso dell’azienda che aveva evidenziato la non ragionevole estensione del previsto divieto anche per i distributori automatici di bevande alcooliche. La trattazione collegiale della camera di consiglio è stata messa in calendario per il 10 luglio 2020.

“Con questo nuovo provvedimento che ho condiviso con tutta la Giunta – aveva spiegato Orlando alla firma dell’ordinanza – abbiamo posto rimedio ad alcuni errori materiali che andavano corretti; era inoltre emersa la necessità bilanciamento le esigenze commerciali degli esercenti che hanno subito un lungo blocco dell’attività, con l’interesse collettivo di ridurre il rischio di aggregazioni notturne potenziale fattore di contagio”. L’ordinanza però aveva fatto discutere e non poco. “Si tratta dell’ennesimo provvedimento estemporaneo, frettoloso e poco meditato che da un altro duro colpo, dopo il lockdown, agli esercenti che operano nella cosiddetta Movida”. Lo avevano detto in una nota il segretario regionale e cittadino dei giovani di Forza Italia, Andrea Mineo e Giovanni Tarantino.