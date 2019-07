I ragazzi de Il Volo tornano a Palermo, a distanza di un mese dalla loro esibizione sul palco palermitano del concertone di Radio Italia.

Un anno importante che li vedrà impegnati in un tour mondiale, da maggio 2019 a maggio 2020, per festeggiare i primi 10 anni di carriera in cui spicca il prestigioso trionfo al 69° festival di Sanremo.

Il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali, sarà al Teatro di Verdura di Palermo il 21 luglio ed il 23 luglio al Teatro Antico di Taormina. A febbraio 2019 è uscito il loro ultimo album “Musica” e, a maggio dello stesso anno, la cover “A chi mi dice”, con un videoclip girato nella splendida cornice di Capri.

I tre ragazzi hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, durante la partecipazione al talent show per bambini “Ti lascio una canzone”, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.

Il Volo ha recentemente ricevuto il Creator Award d’Oro, riconoscimento che YouTube attribuisce ai canali che superano 1 milione di iscritti. Sabato 26 gennaio il trio italiano si è esibito a Panama in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, davanti a Papa Francesco e a oltre un milione di persone, durante la cerimonia della Veglia, nel Campo San Juan Pablo II. L’evento è stato trasmesso in mondovisione. Un appuntamento arrivato dopo un’altra grande avventura artistica e umana: a dicembre 2018 Il Volo ha vissuto per qualche giorno presso la base Unifil di Tiro, in Libano, per sostenere le truppe italiane in missione di pace. Ultimi biglietti in vendita per le due date siciliane disponibili nei circuiti Ticketone e Sicilia Ticket. Inizio show ore 21:30.