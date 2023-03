Iliad assume in Sicilia, le figure ricercate e come candidarsi

Romina Ferrante di

10/03/2023

Il gruppo Iliad, la compagnia telefonica francese, che sta spopolando negli ultimi anni grazie ai suoi prezzi altamente competitivi, è alla ricerca di nuovi profili da inserire nelle sue strutture in diverse città siciliane.

Vediamo insieme quali sono i profili richiesti al momento dall’azienda.

Le posizioni aperte in Iliad

Iliad sta selezionando in tutta Italia vari profili in ambito Ingegneria, ICT e Sistemi informativi, Amministrazione, Customer Care, Marketing & Communication, Project Management e Commerciale.

Nello specifico, in Sicilia l’azienda sta attualmente ricercando per la sede di Palermo una figura Commerciale, Sales Power Account, che gestirà il portfolio clienti degli store del territorio di Palermo, Agrigento e Trapani, a stretto contatto con gli area manager, al fine di assicurare gli obiettivi di vendita mensili. Clicca qui per candidarti.

Sarà sempre possibile inviare una candidatura spontanea o consultare le nuove offerte disponibili visitando la pagina dedicata.

I requisiti

Per candidarsi sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti: entusiasmo, intraprendenza, predisposizione alle relazioni interpersonali, orientamento al lavoro di squadra, motivazione e volontà di crescita e apprendimento in un ambiente in costante evoluzione, Patente B, disponibilità a viaggiare frequentemente sul territorio nazionale; esperienza in ambito GDO, flessibilità, capacità di adattamento e gestione degli imprevisti.

È inoltre gradita la conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office, esperienza nel settore delle telecomunicazioni e nella gestione di un team.

Perché lavorare in Iliad

Lavorare in Iliad significa entrare a far parte di una grande azienda, che sta operando diversi investimenti nello sviluppo del settore delle rinnovabili e ottimizzazione energetica, all’interno di un team giovane, smart e social e un contesto stimolante.

Tra i benefit oltre a sconti nei trasporti e assicurazione sanitaria, ci sono anche interessanti opportunità di crescita e sviluppo professionale.