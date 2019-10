Illuminazione nel centro storico di Palermo, riaccesi 30 punti luce (FOTO)

08/10/2019

Un intervento dedicato al centro storico di Palermo, a piccole riparazioni ma soprattutto alla riaccensione di singoli punti luce spenti. L’intervento di manutenzione ordinaria è stato ultimato dagli operatori di AMG Energia ed ha riguardato soprattutto attività specifiche e programmate eseguite su punti luce: interventi che presentano difficoltà di esecuzione per le caratteriste dei luoghi – strade strette, vicoli, cortili – dove l’accesso e il posizionamento dei mezzi aziendali non è facile o non è possibile, e che richiedono per tale ragione una particolare organizzazione. Si tratta anche di interventi che, essendo programmati e non rivestendo carattere di urgenza per il numero di punti luce coinvolti, a volte devono essere rinviati a fronte di grossi guasti o emergenze. Sono stati riaccesi una trentina di punti luce. “Al di là dei numeri, i nostri operatori hanno completato un intervento importante proprio per il tipo di attività specifica e puntuale svolta – sottolinea l’amministratore unico di AMG Energia, Mario Butera -. Accudiamo con la stessa attenzione tutte le segnalazioni, dal singolo punto luce all’intero impianto, ma è chiaro che le priorità sono differenti”. Le attività ultimate hanno riguardato vicolo Mezzani (un punto luce), vicolo Dalia (4 punti luce), via Pannieri (4 punti luce), vicolo Iannello (3 punti luce), l’Arco di Santa Sofia (4 punti luce), via Merlo dove è stata ripristinata una fase elettrica mancante, rimettendo in funzione 13 lanterne ed un proiettore che illuminano la strada. Un guasto è stato riparato, inoltre, in piazzetta Bagnasco: anche qui gli operatori di AMG Energia oltre all’intervento di ripristino, hanno ultimato un’attività programmata di revisione e riaccensione di punti luce. Sono stati riattivati 4 punti luce in via Di Stefano e 2 in piazzetta Bagnasco dove è stata completata anche la ricollocazione dei globi di vetro sulle paline dell’impianto.

