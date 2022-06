amg energia interverrà in diverse zone della città

Rimozione di pericoli ma anche di barriere architettoniche. AMG Energia avvia da Mondello un intervento per eliminare la presenza di doppi pali di pubblica illuminazione nelle zone dove gli impianti sono stati rinnovati dal Comune di Palermo, con appalti che hanno utilizzato fondi PON Metro (ex fondi Fas).

Dove si svolgono gli interventi

Le attività sono state avviate da viale Margherita di Savoia, altezza via Monte Ercta, e proseguiranno in direzione di piazza Valdesi, verso il lungomare. Vengono effettuate dalla società con propri fondi e su iniziativa del Consiglio d’amministrazione. Riguarderanno, in particolare, la fascia costiera, la zona di Valdesi-Mondello, quella dell’Addaura, la zona Arenella-Vergine Maria, ma anche, successivamente, il quartiere Oreto-Stazione: tutte zone nelle quali sono stati consegnati nuovi impianti di illuminazione e dove i nuovi pali convivono impropriamente con quelli vecchi, ormai obsoleti e disattivati.

L’intervento complessivo riguarderà circa tremila pali

In questa fase, nella zona di Valdesi-Mondello e della fascia costiera che abbraccia anche il lungomare Cristoforo Colombo, opereranno più squadre: saranno rimossi oltre un migliaio di sostegni mentre l’intervento complessivamente riguarderà circa tremila pali.

Fenomeni di corrosione dei vecchi pali che rappresentano anche barriere architettoniche

“Abbiamo ritenuto opportuno iniziare l’attività dalla zona della costa e, in particolare, da Mondello, perché in questo momento è molto frequentata e dunque la presenza di sostegni in eccesso, alcuni dei quali interessati da fenomeni di corrosione nella sezione di incastro, costituisce un pericolo ma rappresenta pure una barriera architettonica diffusa – spiega il vicepresidente, Domenico Macchiarella – Si tratta di centri luminosi che appartengono a vecchi impianti: la doppia palificazione riduce lo spazio sui marciapiedi e rende spesso impossibile il transito, soprattutto dei passeggini o delle carrozzine dei disabili. Completeremo la rimozione anche degli impianti del lungomare dell’Addaura e del relativo cavo aereo fascettato che, tra l’altro, deturpa non poco il paesaggio”.

“Speriamo in un più efficiente utilizzo delle risorse”

“Della realizzazione di questi nuovi impianti non si è occupata AMG Energia – continua il vicepresidente – ma va comunque rilevato che l’attività di dismissione dei vecchi pali avrebbe potuto essere prevista nei capitolati degli affidamenti. Inoltre, le economie d’appalto e i ribassi di gara, che non sono stati irrilevanti, potevano essere oggetto di una perizia di variante non solo per la rimozione dei vecchi sostegni ma anche per l’eventuale ampliamento degli impianti stessi. Speriamo, per il futuro, in un più efficiente utilizzo delle risorse”.

Interventi di messa in sicurezza dei centri luminosi che presentano criticità

“É auspicabile – conclude il vicepresidente – che accanto alle attività di rimozione dei vecchi impianti si affianchino, promosse dal Comune, iniziative volte alla verifica periodica della staticità di tutti i sostegni della rete cittadina e, conseguentemente, interventi di messa in sicurezza dei centri luminosi che presentano particolari criticità”.