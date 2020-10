Contattata la Sovrintendenza

Uno dei leoni che sono installati all’ingresso di Piazza Pretoria, a Palermo, sono stati imprattati con una bomboletta spray di colore nero. Non si conoscono al momento i responsabili dell’atto vandalico che è stato denunciato dal sindaco Orlando.

“Ho disposto la denuncia contro ignoti e l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere della zona per identificare gli incivili che hanno imbrattato una statua della fontana di piazza Pretoria”. ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando. “Mi auguro che quanto prima siano identificati e rispondano delle proprie responsabilità. Contatteremo domani stesso la Sovrintendenza per concordare le modalità di intervento per la pulizia della statua, che speriamo possa essere fatta quanto prima”, ha aggiunto.