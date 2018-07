stamane la presentazione

“Il nostro è un Ateneo in ottima salute – ha commentato il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari – Lo confermano il piano delle assunzioni, che prevede l’inserimento di ben 110 nuove unità di personale docente e ricercatore e un utile di bilancio che raggiunge i 3 milioni e seicentomila euro che consente di fare importanti investimenti in strutture, efficientamento, sostenibilità, innovazione e grandi attrezzature per la ricerca. Anche per il prossimo Anno Accademico – ha continuato – UniPa presenta importantissime novità su due assi fondamentali: il piano dell’offerta formativa, con l’attivazione di nuovi corsi di laurea, anche unici a livello nazionale, e quello dei servizi. In un’ottica di completa dematerializzazione e di innovazione puntiamo al potenziamento dei servizi online, sempre più smart e a misura degli studenti e delle loro famiglie che li prediligono. Basti pensare che UniPa è la prima università in Italia per numero di transazioni con sistema PagoPA. Il riguardo che dedichiamo ai nostri studenti – ha sottolineato – certificato anche dall’Agenzia Nazionale di Valutazione nelle fasi dell’accreditamento periodico, è ancora più attento con l’attuazione del regolamento che consente a studenti e studentesse in fase di transizione di genere di potere avere assegnata un’identità Alias da utilizzare nel proprio percorso universitario. Anche il nuovo regolamento per la contribuzione studentesca – ha concluso il Rettore – è stato elaborato con l’obiettivo di andare il più possibile incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie e soprattutto di tutelare le fasce più deboli”.

Immatricolazioni e pagamento tasse universitarie online

Le immatricolazioni prendono il via dal 1 agosto 2018 e i servizi digitali consentono la completa gestione online anche delle iscrizioni ad anni successivi e di tutte le pratiche studenti, comprese le procedure per l’accesso alle lauree magistrali. I test di accesso si svolgono dal 29 agosto al 7 settembre.

Tutte le informazioni sono pubblicate su www.unipa.it nella sezione dedicata ai Futuri Studenti.

PagoPa: UniPa al primo posto

Per effettuare i pagamenti verso l’Ateneo, gli studenti già dallo scorso anno utilizzano il sistema PagoPA. Tale sistema consente di effettuare i pagamenti alla Pubblica Amministrazione utilizzando un qualsiasi sportello (del mondo fisico o del mondo virtuale) aderente al circuito (istituti bancari, poste, istituti di credito, operatori privati di pagamenti sul territorio nazionale). Secondo i dati recentemente diffusi dall’Agenzia per l’Italia Digitale AGID, Palermo è la prima università per numero di transazioni effettuate sul sistema PagoPA.

UniPa card e nuova app

Da questo anno accademico, nell’ottica di una completa dematerializzazione, la UniPA card finora rilasciata su supporto plastico e che sostituiva il vecchio libretto cartaceo, diventerà virtuale come componente della nuova App di UniPa in fase di elaborazione. Questo ID completamente digitale consentirà l’accesso a tutti i servizi dell’Ateneo, dall’accesso alle sale studio, ai prestiti dei libri in biblioteca, ecc.

Spid

I futuri studenti in possesso di una identità SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, potranno concludere l’intero iter amministrativo dal proprio dispositivo digitale senza dovere andare in segreteria per il riconoscimento di persona.

Alias

E’ stato approvato il regolamento Alias finalizzato a garantire l’esercizio concreto del diritto all’identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto fondamentale all’identità personale, e a creare un contesto universitario sereno, ispirato a principi di correttezza e reciproco rispetto della libertà e della dignità personale. Gli studenti e le studentesse che hanno intrapreso un percorso di transizione di genere hanno la possibilità di avere assegnata un’identità ‘alias’ che corrisponda al proprio aspetto esteriore da utilizzare per tutte le pratiche interne all’Ateneo.

Nuova offerta formativa

Tra i 128 Corsi di Laurea diversi sono quelli di nuova attivazione. Nell’Anno Accademico 2018/2019 parte la nuova laurea triennale in “Ingegneria della Sicurezza”. Si tratta della prima laurea professionalizzante attivata presso l’Ateneo. Per quanto concerne le magistrali, “Archeologia” si trasferisce da Agrigento a Palermo. La Scuola Politecnica attiva il nuovo corso di laurea magistrale in “Design e Cultura del Territorio” mentre la Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale vara un nuovo corso interclasse in “Lingue e Letterature: interculturalità e didattica”. Il nuovo Corso di Laurea Magistrale in “Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del crimine”, attivo presso il Dipartimento di Scienze Politiche e organizzato in collaborazione con lo Spin-off Crime&Tech dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha l’obiettivo di formare figure professionali capaci di governare in chiave sistemica la progettazione e l’implementazione di misure volte alla prevenzione dei reati e delle infiltrazioni criminali, in un quadro di miglioramento continuo della performance.

Dottorati di ricerca

Per l’Anno Accademico 2018/2019 sono istituiti 19 Dottorati di Ricerca, di cui 13 internazionali. Il totale dei posti con borsa di studio è di 104 di cui 22 con borsa di studio riservata ai laureati all’estero.

Graduatorie

Anche quest’anno si è svolta una sessione primaverile dei test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato locale nell’ambito della quale 1220 studenti hanno superato le soglie previste nei bandi per i loro corsi di studio preferiti e potranno immatricolarsi dal 1 al 10 agosto. In particolare, sono in procinto di immatricolarsi presso i corsi di studio della Scuola Politecnica 683 studenti, 396 presso quelli della Scuola delle Scienze di Base ed Applicate e 141 per i corsi della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale.

Tasse

Nell’Anno Accademico 2017-2018 la tassazione media studentesca è stata inferiore agli 800 euro, una delle più basse di tutta in Italia. Una percentuale di quasi il 25% degli studenti è esonerato dalla contribuzione, a parte la tassa regionale. Un altro 20% degli studenti è nella cosiddetta fascia “protetta”, sotto i 30mila euro di ISEE. Nel nuovo regolamento tasse è stato applicato un aumento molto contenuto del 3% da cui sono stati completamente esclusi alcuni Corsi di Laurea. Agli studenti delle Scuole di Specializzazione di Area medica viene applicata una riduzione di 500 euro sulla tassazione se hanno un ISEE inferiore ai 30mila euro. Per gli studenti di Conservazione e restauro la contribuzione è al di sotto dei minimi nazionali.

Assunzioni

Per il prossimo Anno Accademico sono previste 110 assunzioni di personale docente e ricercatore. Nello specifico sono 18 le figure di Ricercatore di tipo A, 27 di Ricercatore di tipo B, 44 quelle di Professore Associato e 21 quelle di Professore Ordinario.

Bilancio

Gli Organi di Governo dell’Ateneo hanno approvato il Bilancio 2017. Con l’utile, complessivo anche degli anni precedenti, sono previsti investimenti per 3 milioni e 600mila euro. In linea con l’ottima posizione dell’Ateneo in termini di aule e di spazi universitari nei ranking italiani sono quindi fortemente potenziati gli investimenti per i laboratori didattici, per il miglioramento continuo delle aule per un campus sempre più green e sostenibile e per la manutenzione straordinaria e ordinaria.

In particolare saranno investiti: 600mila euro nei laboratori didattici, 315mila euro nell’efficientamento del CUS, 350mila euro nel “revamping” del Campus di Viale delle Scienze, 250mila euro nelle grandi attrezzature per i progetti di ricerca, 100mila euro negli interventi strutturali per consentire la massima accessibilità alle strutture universitarie per gli studenti disabili, 200mila euro nella manutenzione ordinaria (edilizia, impiantistica, cura degli spazi verdi) e 1 milione e 800mila euro nella manutenzione straordinaria.